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HaberlerGündem3. SayfaKAN DAVASI DEHŞETİ! Son dakika... Oğlunu ziyarete gittiğinde öldürülmüştü! Kan davası! - Haberler
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Oğlunu ziyarete gittiğinde öldürülmüştü! Kan davası!

Bursa'da cezaevine, oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah, olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu

KAN DAVASI DEHŞETİ! Son dakika... Oğlunu ziyarete gittiğinde öldürülmüştü! Kan davası! - Haberler
Oğlunu ziyarete gittiğinde öldürülmüştü! Kan davası!
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İHA

Bursa'da daha önce iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olan oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır (57),husumetlisi olduğu kişiler tarafından cezaevi önünde 9 kurşunla vurularak öldürüldü. Kan donduran olayda, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. 9 kurşun isabet eden Çayır hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.

ALTI ÖY ÖNCEKİ KAVGADA BİRİ ÖLMÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre 6 ay önce Darmstad Caddesi'nde taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmış, kiralama şirketinden Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Kavga ile ilgili olarak Alican Çayır tutuklanmıştı.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır ise geçtiğimiz hafta ziyaret için cezaevi önünde beklerken silahla vurularak hayatını kaybetti.

Cezaevinin önünde öldürülen baba Sadık Çayır.

Zanlının kimliğini tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.K.'yı (28) saklandığı yerde gözaltına aldı.

"ARKADAŞIMIN ÖCÜNÜ ALDIM"

Şüpheli S.K. emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ederek, "Arkadaşımın öcünü aldım" dedi. Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise, suç aleti silah olayın yaşandığı Ceza İnfaz Kurumu'na 2 kilometre uzaklıktaki yeşillik alanda bulundu. Şüpheli S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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