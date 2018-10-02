SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Vahşi cinayet
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Vahşi cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Öldürdüm ama...

Kan donduran cinayetin zanlısı mahkemede konuştu

17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı öldürüldükten sonra yakılması olayında yaşananlar ortaya çıkıyor. Sanık Fatih A., mahkemede, "Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım. Ölmeden önce 'özür dilerim' dedi, ben de ona 'Değdi mi şimdi?' dedim" diye konuştu

02.10.2018 - 14:34 | Güncelleme: İHA

Bolu'da, 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzinle yakılması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemede cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatan Fatih A., cinayeti işlediğini ancak cesedi yakmadığını söyledi.

MENFEZİN İÇİNDE YAKILMIŞ BİR CESET BULUNDU

Geçen yıl kasım ayında ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak’tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş’ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ZANLISI İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre olayın ardından Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanık Fatih Alemdar ilk kez hâkim karşısına çıktı. Alemdar, arkadaş olduklarını söylediği Burak Altuntaş'ı nasıl öldürdüğünü anlattığı ifadesinde, “Burak, cinayet gününden önce beni defalarca arayarak moralinin bozuk olduğunu ve konuşmak istediğini söylemişti. Ben de işim olduğunu söyleyerek geçiştirmiştim. Cinayetin yaşandığı gün, arkadaşlarımla alkol aldıktan sonra evime döndüm. Yanımda yarım şişe alkol kalmıştı. Eşimin telefonundan Burak’ı arayarak görüşelim dedim. Burak’la buluştuğumuzda o da alkollüydü" dedi.

"ÖLMEDEN ÖNCE 'ÖZÜR DİLERİM' DEDİ"

Olayın alkol meselesinden yaşandığını anlatan Fatih A., "Bana, 'Benim de 4-5 şişe alkolüm var. Sakladığım yere gidip içelim' dedi. Burak’ın söylediği yere gittiğimizde sakladım dediği alkol şişelerini bulamadık. Ben de çarşıya gidelim ben sana alırım dedim. Bu sırada Burak cebinden bıçak çıkararak, 'Benim senin alacağın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Geçen sefer kurtuldun, bu kez seni lime lime keseceğim. Eşini de evinden alıp gözünün önünde tecavüz edeceğim' dedi. Burak’ın eşime yönelik sözlerinden sonra cebimdeki içki şişesini yüzüne doğru fırlattım. O şişeden kaçmak için hamle yaptığında yanımda bulunan bıçağı boğazına 2 kez sapladım. Bana ölmeden önce 'özür dilerim' dedi. Ben de ona, 'değdi mi şimdi?' dedim ve olay yerinden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

"BEN ÖLDÜRDÜM AMA CESEDİ YAKMADIM"

Burak.’ı bıçakladıktan sonra görünmeyecek bir yere taşırken ikisinin beraber dere kenarına yuvarlandığını söyleyen sanık Fatih A., "Ben Burak’ı yuvarlandığımız yerde bırakarak eve gittim. Üzerimdekileri çıkararak sobada yaktım. Burak’ı menfeze kimin götürdüğünü ve yaktığını bilmiyorum. Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım” diye konuştu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X