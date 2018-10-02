Bolu'da, 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzinle yakılması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemede cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatan Fatih A., cinayeti işlediğini ancak cesedi yakmadığını söyledi.

MENFEZİN İÇİNDE YAKILMIŞ BİR CESET BULUNDU

Geçen yıl kasım ayında ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak’tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş’ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ZANLISI İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre olayın ardından Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanık Fatih Alemdar ilk kez hâkim karşısına çıktı. Alemdar, arkadaş olduklarını söylediği Burak Altuntaş'ı nasıl öldürdüğünü anlattığı ifadesinde, “Burak, cinayet gününden önce beni defalarca arayarak moralinin bozuk olduğunu ve konuşmak istediğini söylemişti. Ben de işim olduğunu söyleyerek geçiştirmiştim. Cinayetin yaşandığı gün, arkadaşlarımla alkol aldıktan sonra evime döndüm. Yanımda yarım şişe alkol kalmıştı. Eşimin telefonundan Burak’ı arayarak görüşelim dedim. Burak’la buluştuğumuzda o da alkollüydü" dedi.

"ÖLMEDEN ÖNCE 'ÖZÜR DİLERİM' DEDİ"

Olayın alkol meselesinden yaşandığını anlatan Fatih A., "Bana, 'Benim de 4-5 şişe alkolüm var. Sakladığım yere gidip içelim' dedi. Burak’ın söylediği yere gittiğimizde sakladım dediği alkol şişelerini bulamadık. Ben de çarşıya gidelim ben sana alırım dedim. Bu sırada Burak cebinden bıçak çıkararak, 'Benim senin alacağın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Geçen sefer kurtuldun, bu kez seni lime lime keseceğim. Eşini de evinden alıp gözünün önünde tecavüz edeceğim' dedi. Burak’ın eşime yönelik sözlerinden sonra cebimdeki içki şişesini yüzüne doğru fırlattım. O şişeden kaçmak için hamle yaptığında yanımda bulunan bıçağı boğazına 2 kez sapladım. Bana ölmeden önce 'özür dilerim' dedi. Ben de ona, 'değdi mi şimdi?' dedim ve olay yerinden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

"BEN ÖLDÜRDÜM AMA CESEDİ YAKMADIM"

Burak.’ı bıçakladıktan sonra görünmeyecek bir yere taşırken ikisinin beraber dere kenarına yuvarlandığını söyleyen sanık Fatih A., "Ben Burak’ı yuvarlandığımız yerde bırakarak eve gittim. Üzerimdekileri çıkararak sobada yaktım. Burak’ı menfeze kimin götürdüğünü ve yaktığını bilmiyorum. Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım” diye konuştu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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