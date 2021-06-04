Korkunç vahşet! Başını kesilmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Korkunç vahşet! Başını kesilmiş
ABONE OL

Korkunç vahşet! Birinin başı kesilmiş, diğerleri gömülmüş

Hayvanlara yönelik şiddet ve katliamların ardı arkası kesilmiyor. 5 sokak köpeğinin zehirlendiği Hatay'ın ardından kan donduran bir vahşet haberi de İzmir'den geldi. Çeşme'de mahallelinin beslediği 4 yavru köpekten 1'i başı kesik, ölü bulunan 2 köpeğin ise başlarında darp izleri görüldü. Diğer yavru aranırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Perin Seven, "Manzara karşısında kanımız dondu. Bunu yapan canilerin bulunmasını istiyoruz. Hayvana bunu yapabilen insana da yapar" dedi

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Korkunç vahşet! Başını kesilmiş
Korkunç vahşet! Başını kesilmiş
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde mahallelinin beslediği 4 yavru köpekten 1'i başı kesik, 2'si ise toprağa gömülü ölü bulundu. Diğer yavru aranırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlçeye bağlı Paşalimanı Mahallesi 5419 Sokak'ta oturan vatandaşlar, çarşamba günü çocuk parkı yakınındaki çöp konteynerinin yanında, başı kesik yavru köpek ölüsü buldu. Şoke olan mahalleli, köpeğin mahallede besledikleri 4 köpekten biri olduğunu fark etti. Mahallelinin yaptığı araştırmada, köpeklerden 2´si de başlarına darbe almış toprağa gömülü halde ölü bulundu. Diğer yavru ise tüm aramalara karşın bulunamadı.

Mahallelinin şikâyeti üzerine bölgeye gelen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis, kayıp yavru köpeğin bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

'BUNU YAPAN CANİLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Mahallede oturan Perin Seven, karşılaştıkları manzaranın kendilerini şoke ettiğini belirterek, "Son birkaç gündür yavru köpekleri göremez olmuştuk. Komşum, köpeklerden birini, kafası kesilmiş halde çöp konteynerinin yanında buldu. Manzara karşısında kanımız dondu. Bunun üzerine hemen diğer yavruları da aramaya koyulduk. Çevredeki bekçiler, 2 yavruyu cansız bulduklarını ve zehirlendikleri düşüncesiyle gömdüklerini söyledi. Yavruları gömüldükleri yerlerden çıkardık, onların da kafalarında darbe vardı, kopmuştu. Burada ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bunu yapan canilerin bulunmasını istiyoruz. Hayvana bunu yapabilen insana da yapar. Köpek yavrularına bunu yapanlara insan diyemiyorum. Çok sevgi ve şefkat dolu hayvanlardı, hala inanamıyorum. Olay hızlıca çözülsün, sorumlular cezalandırılsın ve bu tarz şeyler bir daha yaşanmasın istiyoruz" dedi.

'KÜÇÜCÜK KÖPEKLERDEN NE İSTEDİKLERİNİ AKLIM ALMIYOR'

Mahallede oturan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Bülent Delican da karşılaştıkları manzaranın aile olarak kendilerini çok etkilediğini belirterek, şunları söyledi: "Birkaç gün önce evimize geldiğimizde çöp konteynerinin orada bizim de beslediğimiz sokak hayvanlarından birinin şişmiş şekilde yattığını gördük. Onu öyle görünce içimiz parçalandı. Bu caniliği yapan ve yapanların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. O küçücük köpeklerden ne istediklerini benim aklım almıyor. Küçük kızım da köpeği o şekilde gördü. Hem o hem de biz çok etkilendik. Aslında bu bölge tertemiz insanların olduğu bir yer. Böyle bir olaya ilk kez rastladık ve oldukça şaşkınız. Sokak canlılarını da tüm mahalle sakinleri olarak beslerdik. Hemen her ev o yavru köpekler için dışarıya mama veya yiyecek koyardı. Çocuk parkına gelen çocuklarında sevgisi haline gelmişlerdi. Bunu insanlığa sığdıramıyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Ankara'da kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın
GÜNDEMKimyasal madde üreten fabrikadaki yangın kontrol ...
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 hangi gün, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün?
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
SON DAKİKA: 1700 kişinin faili! O terörist Bolu'da yakalandı - Haberler
GÜNDEM1700 kişinin faili! O terörist Bolu'da yakalandı
ÇATIŞMA! Son dakika: Çocuk parkı yanında çatışma: 2 yaralı! - Haberler
GÜNDEMÇocuk parkı yanında çatıştılar
Restoranlar bugün kaça kadar açık? 4 Haziran restoranlar saat kaçta kapanıyor?
GÜNDEMRestoranlar bugün kaça kadar açık?
ŞİKE DAVASI... Son dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar
GÜNDEMFutbolda şike kumpası davasında karar
Karneler ne zaman verilecek? 2021 2. Dönem karneleri nasıl verilecek? Karneler elden mi verilecek?
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
ŞOK EDEN OLAY! Son dakika: Dövdüler! Dereye attılar! Karar çıktı - VİDEO HABER
GÜNDEMDövdüler! Dereye attılar! Karar çıktı!
SUÇ ÖRGÜTÜ! Son dakika: Cezaevinden yönetmiş! Hava destekli operasyon - Haberler
GÜNDEMCezaevinden yönetmiş! Hava destekli operasyon