KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Sevgilisi ve babasını öldürüp intihar etti!

Sevgilisi ve babasını öldürdü! Dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, dün saat 15.00 sıralarında Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre av bayii işletmecisi olan 2 çocuk babası Mustafa Dağlı (35), aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Semanur Saraç´ın (32) baba evine gitti.

İKİSİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

DHA'daki habere göre burada Dağlı ile Saraç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, belinden çıkardığı tabancayla önce Saraç´a daha sonra da babası Yusuf Güler´e ateş etti.

Mustafa Dağlı daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GELDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA İLE KIZI KURTARILAMADI

Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.