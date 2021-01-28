Yarışırken Elif'i ezdiler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Yarışırken Elif'i ezdiler! - son dakika haberler -
ABONE OL

Yarışırken Elif'i ezdiler!

Şanlıurfa'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket´in (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada, yanındaki kardeşi Yaşar Bereket'in ise kıl payı ölümden kurtulduğu görüldü. Kazanın meydana geldiği bölgedeki esnaf ise caddede sık sık gençlerin otomobilleri ile yarış yaptıklarını, makas attıklarını ileri sürdü

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Yarışırken Elif'i ezdiler! - son dakika haberler -
Yarışırken Elif'i ezdiler!
0:00 / 0:00
DHA

Şanlıurfa'da önceki gün akşam saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket (18) ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

ELİF KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı. Yanındaki kardeşi Yaşar Bereket ise kıl payı kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak yola savrulan Elif Bereket, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"YOLU YARIŞ PİSTİNE ÇEVİRDİLER"

Bölge esnafı, kazanın meydana geldiği caddede sık sık gençlerin otomobilleri ile yarıştığını ve çok korktuklarını ileri sürdü. Caddedeki esnaftan Eyüp Sabri Alagöz, güvenlik kamerasını izlediği kazada genç kızın yaşamını yitirmesine çok üzüldüklerini ifade ederek, "Kazayı güvenlik kamerası kayıtlarından izledik. Burada gençlerin bir yarış yapma hevesi var.

"DEFALARCA KASİS, TÜMSEK YAPILMASINI İSTEDİK"

Kazanın yaşandığı yaya geçidine defalarca kasis ve tümsek yapılmasını istedik. Gençler altındaki araçlar ile birbiriyle yarışıyor. Genç kızın öldüğü kazada da iki aracın makas attığı ve birbiriyle yarıştığı görülüyor. Başka üzücü olaylar yaşanmaması için buraya acil önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

POLİS, KATİL SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Elif Bereket´in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın ölümüne neden olan otomobil sürücünün yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı
GÜNDEMİstinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı
BRAJ FACİASI| Son dakika: İş yolunda baraj suyuna kapıldılar
GÜNDEMİşe gidiyorlardı! Su yükseldi! Baraj yuttu!
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı
GÜNDEMFuhuş çetesi operasyonu: 8 gözaltı
Babası av tüfeğiyle öldürdü
GÜNDEMBabası av tüfeğiyle öldürdü
'SAÇMA'LADILAR! Son dakika: Hayvana şiddet bu defa da Malatya'da...
GÜNDEMİnsanlık yine 'saçma'ladı! Şoke eden görüntü
DEHŞET! Samsun'da 42 gündür aranan Arzu Aygün''den flaş haber!
GÜNDEMKayıp kadın ormanlık alanda ölü bulundu
FİLM GİBİ! Son dakika: Polis ve eşi "buz" yüzünden canlarından oldu!
GÜNDEMEvlerinde ölü bulunmuşlardı! Çatıdan düşen buz!
İlçe çarşısı alev alev yandı: 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi
GÜNDEMİlçe çarşısında dev yangın: 10 iş yeri küle döndü
Şişli'de otoparkta yangın: Araçlar son anda kurtarıldı
GÜNDEMŞişli'de otoparkta yangın paniği
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı hangi gün yapılacak?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman?