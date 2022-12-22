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Haberler Gündem Kan Grubu Öğrenme: Kan Grubu Nasıl Öğrenilir ve Nereden Bakılır?
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Kan grubu öğrenme: Kan grubu nasıl öğrenilir ve nereden bakılır?

Kan bağının önemli bir göstergesi olan kan grubu, vatandaşların belli dönemlerde ihtiyaç duyduğu bir bilgidir. Kişinin kan grubu iş hayatında istenilen belgeler arasında olup, bazen de kan vermek ya da kan almak amacı ile bilinmesi gereken önemli bir bilgidir.

Kan Grubu Öğrenme: Kan Grubu Nasıl Öğrenilir ve Nereden Bakılır?

Kan Grubu Öğrenme

Kan grubu, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir.

Genel olarak A, AB, B ve 0 grubu olarak adlandırılan kan grupları kendi içinde RH- ve RH+ olarak ikiye ayrılır.

Bu formül ile insanlar 8 kan grubundan birine sahiptir.

Kan grubu öğrenmek için izlemeniz gereken yollar şöyledir:

  • Aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ya da özel hastanelerden bu konuda yardım alabilirsiniz.
  • Tercih ettiğiniz sağlık kuruluşunda bir miktar kan vermeniz gerekmektedir.
  • Sağlık görevlileri tarafından alınan kanın içerisindeki antijen ve antikorlar incelenir. Bu sayede kan grubunuz net olarak saptanır.

Kan Grubuna Nereden Bakılır?

Kan grubu bilginizi, işlemi yaptığınız sağlık kuruluşundan alacağınız kan grubu kartı ile yanınızda taşıyabilir ve gerekli yerlerde kullanabilirsiniz. Kan grubu kartı bulunmayanlar, kan grubuna nereden bakılır diye merak etmektedir. E-Nabız sisteminden kan grubu bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Kan grubuna ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edin.

  • E-Nabız web sitesine giriş yapın.
  • İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun.
  • Önünüze çıkacak olan sayfada “Tahlillerim” kısmına tıklayın.
  • Kan grubu testinin yapıldığı tarihi görüntüleyin.

Yeni Kimlikte Kan Grubu Nerede Yazıyor?

Eski nüfus cüzdanlarının arka kısmında yer alan kan grubu alanı, yeni kimlik kartlarında bulunmamaktadır. Aslında bu alanın unutulduğu konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Kan grubu bilgisi, yeni kimlik kartlarında bulunmasa da isteğe bağlı olarak dahil edilebilmektedir.

Kan Grubu Hastanede Öğrenilir Mi?

Kan grubunu öğrenmenin en iyi ve en kesin yollarından biri, hastanelere başvurmaktır. Hem devlet hem de özel sağlık kuruluşlarına bizzat giderek kan grubunuzu öğrenmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Akabinde yapılan kan tahlili ile kan grubunuzu kesin olarak öğrenebilir, kan grubu kartı temin edebilirsiniz.

Kan Grubu Kartı E-Devlet’ten Alınır Mı?

Kan grubunuzu E-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz fakat E-Devlet üzerinden kan grubu kartı almanız mümkün değildir.

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