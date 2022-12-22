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IMEI sorgulama nasıl ve nereden yapılır? E-Devlet ile BTK telefon IMEI öğrenme işlemi

Her geçen gün artan lüks telefon tercihi, bazı olumsuz olayları beraberinde getiriyor. Akıllı cep telefonlarına artan bu ilgi, dolandırıcıları da harekete geçiriyor. Alacağı cihazları üretici firma yerine farklı alternatif yollar ile almak isteyenler, sonraki adımda IMEI numarasında yaşanan bir sıkıntı ile karşılaşabiliyor.

IMEI Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır? E-Devlet İle BTK Telefon IMEI Öğrenme İşlemi

IMEI Sorgulama

“Uluslararası Mobil Cihaz Kodu” olan IMEI, telefonların kimlik numarasıdır. Her telefonun eşsiz bir IMEI kodu bulunmaktadır. Bu kod, telefonun güvenle kullanılmasına olanak sağlar. Ayrıca çalıntı ve kayıp gibi durumlarda oldukça işe yarar.

Ancak bazı durumlarda IMEI numarası kopyalanabiliyor ve kullanıcı zor durumda kalabiliyor. IMEI sorgulamak ve bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız e-Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu vasıtasıyla sorgulama işlemi yapabilirsiniz. IMEI öğrenmenin belli başlı adımları bulunmaktadır.

Bu adımlardan bazıları şöyledir:

  • Telefonunuzun arama kısmından *#06# yazarak IMEI numaranızı görüntüleyebilirsiniz. Akabinde bu kodu güvenli bir yere kaydedebilirsiniz. Bahsettiğimiz işlem, pek çok telefonda yapılabilen bir işlemdir.
  • IMEI numarası hem faturada hem de telefon kutusunda bulunmaktadır. Eğer her ikisine de ulaşamıyorsanız telefonun içinde yer alan bilgilerde IMEI numarası mevcuttur.
  • Apple IMEI sorgulama için ayarlar bölümüne girin. Bu bölümde bulunan “Genel” butonuna tıklayın ve “Hakkında” kısmına gelin. Seri numarası bölümünden IMEI/MEID ve ICCID numaralarını görüntülemek için sayfayı kaydırın.

E-Devlet IMEI Sorgulama

Çalıntı telefon almamak adına yapılan en bilindik işlemlerden biri E-Devlet IMEI sorgulamasıdır. Son zamanlarda E-Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğinin sunduğu hizmet, kullanıcıların IMEI numaralarını sorgulamalarına olanak sağlıyor. https://www.turkiye.gov.tr/imemi-sorgulama adresinden IMEI sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız cihazın çalıntı ya da kayıp olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Telefon IMEI Öğrenme

Pek çok telefonda IMEI sorgulama hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi telefonunuzun arama kısmına gelerek *#06# yazıp, hızlı bir şekilde IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz.

IMEI numaranızı ikinci bir kişi ile asla paylaşmayın. Güvenli bir yere kaydedin ve muhafaza edin. Bu önlemler ile olası çalıntı durumunda telefonunuza ulaşma imkanı yakalayabilirsiniz.

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