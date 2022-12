IMEI Nedir?

Her cep telefonu, belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de yer alan rakamlar ise başka herhangi bir telefonda olmayıp, eşsiz numaralara sahiptir. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” olarak adlandırılır.

Telefonun satın alınmasından itibaren faturada, telefon kutusunda ve tabii ki telefon cihazının içinde bulabileceğiniz IMEI kodu, her telefonda standart 15 haneli bir diziden oluşur. SV olarak adlandırılan kod da yer alır.

Günümüzde Samsung ve Iphone telefonlar başta olmak üzere her telefonun IMEI kodu bulunmaktadır. “IMEI nedir?” sorusunu daha detaylı anlatmak adına, bu kod 2004 yılından bu yana AA-BBBBBB-CCCCCC-D biçimine sahiptir. Bu kodda yer alan A ve B harfleri tür bölüştürme kodu olarak adlandırılır. C ise cep telefonuna ait benzersiz bir seri numarasıdır. C seri numarası, üretici firma tarafından eklenmektedir. En sonda yer alan hane, tüm hanelerin doğrulanmasını kontrol etmek amaçlıdır.

IMEI Numarası Ne İşe Yarar?

“IMEI numarası ne işe yarar?” sorusunu merak eden pek çok kullanıcı bulunmaktadır. Akıllı cihazını koruma altına almak isteyen kullanıcılar, IMEI’nin hangi amaçlarda kullanılabileceği hakkında araştırma yapmaktadır. Telefonlarda yer alan IMEI numarası, çalıntı ve kayıp gibi durumlarda kullanılabilecek bir numaradır.

Cihazını kaybedenler servis sağlayıcısını arayarak IMEI numarasının engellenmesini talep edebilir. Bu işlemin ardından servis sağlayıcısı da diğer sağlayıcılardan ilgili telefonun mobil ağlarda engellenmesini talep eder. Bu durumda telefon hiçbir şekilde kullanılamaz.

Diğer yandan çalıntı gibi durumlar için IMEI numaranızı kolluk kuvvetleri ile paylaşarak destek alabilirsiniz. Cihanızı yeni aldığınızda IMEI numarasını telefon dışında başka bir yere kaydetmeniz önemlidir. Bu sayede telefonunuzu güvende tutabilirsiniz.

IMEI Numarası Nerede Yazar?

IMEI numarası nerede yazar? sorusu pek çok kişide merak uyandırıyor. IMEI numarası hem faturanızda hem de telefonun kutusunda yer almaktadır. Eğer her ikisine de ulaşmak zor ise endişelenmenize gerek yok. IMEI kodu, telefonunuzda yer almaktadır.

Android: Ayarla > Genel > Hakkında

İOS: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında

Diğer yandan IMEI numarasına hızlı erişmek adına telefonun arama bölümüne *#06# yazarak IMEI kodunu görüntüleyebilir ve güvenli bir yere kaydedebilirsiniz. Bu işlem pek çok telefonda yapılabilmektedir.

IMEI Numarası Çalındı Ne Yapabilirim?

IMEI numarasının çalınması, günümüzde rastladığımız bir durumdur. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, yani IMEI kodunuz çalınır ya da klonlanırsa telefonunuza bir mesaj iletilir. Mesaj, IMEI numaralı cihazın 30 gün içinde kapatılacağı hakkındadır.

Bu durum ile karşı karşıya kaldığınızda telefonu aldığınız yere başvuru yapın. Başvuruda gecikirseniz belirtilen süreden hemen sonra telefonunuz kullanıma tamamen kapanır.

IMEI Numarası Başkasının Eline Geçerse Ne Olur?

IMEI numarasının ikinci bir kişi tarafından bilinmesi olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. IMEI numaranızı öğrenen kişi, numarayı klonlayabilir. Aynı IMEI numarasının birden fazla telefonda eş zamanlı kullanılması, BTK’nın sistemi ile tespit edilir. Ardından kimlik bilgileri kopyalanan cihazlar olarak tanımlanır. Sürecin ardından telefonunuz iletişime kapanır.