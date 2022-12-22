Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem IMEI Nedir? IMEI Numarası Ne İşe Yarar, Nerede Yazar ve Nasıl Bulunur?
ABONE OL

IMEI nedir? IMEI numarası ne işe yarar, nerede yazar ve nasıl bulunur?

Telefonlar, her geçen yıl artan teknolojik özellikleri ile sayısız insanın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde yüksek fiyatlara sahip olan akıllı cep telefonları, lüks cihazlar arasındaki yerini aldı. Çalıntı ve kayıp gibi nedenlerden korumak adına bulunan IMEI kodu, çok az kişi tarafından bilinen bir özelliktir. Peki, IMEI nedir? IMEI numarası ne işe yarar?

IMEI Nedir? IMEI Numarası Ne İşe Yarar, Nerede Yazar ve Nasıl Bulunur?

IMEI Nedir?

Her cep telefonu, belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de yer alan rakamlar ise başka herhangi bir telefonda olmayıp, eşsiz numaralara sahiptir. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” olarak adlandırılır.

Telefonun satın alınmasından itibaren faturada, telefon kutusunda ve tabii ki telefon cihazının içinde bulabileceğiniz IMEI kodu, her telefonda standart 15 haneli bir diziden oluşur. SV olarak adlandırılan kod da yer alır.

Günümüzde Samsung ve Iphone telefonlar başta olmak üzere her telefonun IMEI kodu bulunmaktadır. “IMEI nedir?” sorusunu daha detaylı anlatmak adına, bu kod 2004 yılından bu yana AA-BBBBBB-CCCCCC-D biçimine sahiptir. Bu kodda yer alan A ve B harfleri tür bölüştürme kodu olarak adlandırılır. C ise cep telefonuna ait benzersiz bir seri numarasıdır. C seri numarası, üretici firma tarafından eklenmektedir. En sonda yer alan hane, tüm hanelerin doğrulanmasını kontrol etmek amaçlıdır.

IMEI Numarası Ne İşe Yarar?

IMEI numarası ne işe yarar?” sorusunu merak eden pek çok kullanıcı bulunmaktadır. Akıllı cihazını koruma altına almak isteyen kullanıcılar, IMEI’nin hangi amaçlarda kullanılabileceği hakkında araştırma yapmaktadır. Telefonlarda yer alan IMEI numarası, çalıntı ve kayıp gibi durumlarda kullanılabilecek bir numaradır.

Cihazını kaybedenler servis sağlayıcısını arayarak IMEI numarasının engellenmesini talep edebilir. Bu işlemin ardından servis sağlayıcısı da diğer sağlayıcılardan ilgili telefonun mobil ağlarda engellenmesini talep eder. Bu durumda telefon hiçbir şekilde kullanılamaz.

Diğer yandan çalıntı gibi durumlar için IMEI numaranızı kolluk kuvvetleri ile paylaşarak destek alabilirsiniz. Cihanızı yeni aldığınızda IMEI numarasını telefon dışında başka bir yere kaydetmeniz önemlidir. Bu sayede telefonunuzu güvende tutabilirsiniz.

IMEI Numarası Nerede Yazar?

IMEI numarası nerede yazar? sorusu pek çok kişide merak uyandırıyor. IMEI numarası hem faturanızda hem de telefonun kutusunda yer almaktadır. Eğer her ikisine de ulaşmak zor ise endişelenmenize gerek yok. IMEI kodu, telefonunuzda yer almaktadır.

  • Android: Ayarla > Genel > Hakkında
  • İOS: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında

Diğer yandan IMEI numarasına hızlı erişmek adına telefonun arama bölümüne *#06# yazarak IMEI kodunu görüntüleyebilir ve güvenli bir yere kaydedebilirsiniz. Bu işlem pek çok telefonda yapılabilmektedir.

IMEI Numarası Çalındı Ne Yapabilirim?

IMEI numarasının çalınması, günümüzde rastladığımız bir durumdur. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, yani IMEI kodunuz çalınır ya da klonlanırsa telefonunuza bir mesaj iletilir. Mesaj, IMEI numaralı cihazın 30 gün içinde kapatılacağı hakkındadır.

Bu durum ile karşı karşıya kaldığınızda telefonu aldığınız yere başvuru yapın. Başvuruda gecikirseniz belirtilen süreden hemen sonra telefonunuz kullanıma tamamen kapanır.

IMEI Numarası Başkasının Eline Geçerse Ne Olur?

IMEI numarasının ikinci bir kişi tarafından bilinmesi olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. IMEI numaranızı öğrenen kişi, numarayı klonlayabilir. Aynı IMEI numarasının birden fazla telefonda eş zamanlı kullanılması, BTK’nın sistemi ile tespit edilir. Ardından kimlik bilgileri kopyalanan cihazlar olarak tanımlanır. Sürecin ardından telefonunuz iletişime kapanır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' genelgesi
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' genelgesi
Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı
GÜNDEM Derin dondurucu ile uyuşturucu sevkiyatı!
Bakanlıktan 'habersiz arama" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Bakanlıktan 'habersiz arama" iddiasına yalanlama
İstanbul'da feci kavga kameralarda! Mahalleli ve kağıt toplayıcıları... - Haberler
GÜNDEM Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında sopalı ...
Uzaklaştırma kararı verilen eşi tarafından öldürüldü! - Güncel Çorum haberleri
GÜNDEM Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... ...
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB'ye terör soruşturması açıklaması!
GÜNDEM Savcılıktan İBB'ye terör soruşturması açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: O çiçeği fark etmedim
GÜNDEM Bakan Özer ilk kez konuştu: O çiçeği fark etmedim
ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı ödenecek?
GÜNDEM Zamlı asgari ücret ödeme tarihi detayına dikkat!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklayacak! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, 9 bin TL mi olacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammı canlı yayında belli oluyor
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ canlı yayın sonuçları | 20 Aralık 2022 TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası
GÜNDEM Kırıkkale TOKİ kura sonuçları ve isim listesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.