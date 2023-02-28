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Kan lekesini çıkaran yöntemler: kan lekesi nasıl çıkar?

Kan lekelerini çıkarmanın en hızlı ve kolay yolu, üzerlerine kan bulaştığı anda hemen soğuk suyla yıkamaktır. Ancak kan, yıkanması zor olan halı veya koltuk üzerindeyse, kan lekesini çıkarmak için soğuk suya batırılmış bir havlu kullanabilirsiniz.

Kan Lekesini Çıkaran Yöntemler: Kan Lekesi Nasıl Çıkar?
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Kan lekesini çıkarmak için sıcak su kullanılmamalı. Bunun nedeni, sıcak suyun kan lekesinin giysi tarafından daha fazla emilmesini sağlayarak çıkarılmasını zorlaştırmasıdır. İşte, kan lekesini çıkaran yöntemler:

  • Hidrojen peroksit kullanımı (Oksijenli su): Bu yöntem kurumuş kanda işe yaramasa da taze kanda işe yarar. Unutulmaması gereken bir nokta, hidrojen peroksit kullanırsanız, malzemeye bağlı olarak leke bırakabilir, bu nedenle göze çarpmayan bir kısımda önceden test edebilir ve sorun olmadığını onayladıktan sonra deneyebilirsiniz. Kan lekesine hafifçe hidrojen peroksit sürün ve biraz bekledikten sonra ovun. Bu sırada su ve hidrojen peroksiti yarı yarıya karıştırıp seyreltirseniz kumaşa verilen zararı en aza indirebilirsiniz.
  • Köpüklenme azalana ve daha fazla kimyasal reaksiyon kalmayana kadar hidrojen peroksit ile birkaç kez tekrarlayın. Sadece köpüğü silin ve leke tamamen çıkana kadar tekrar uygulayın. İşlemler bittiğinde, giysilerinizi soğuk suda yıkayın.
  • Tuzlu su kullanımı: Kurumuş olan kan lekelerini çıkarmak için giysileri veya çarşafları tuzlu suya batırın. Bunu yapmak için litre başına iki ila beş yemek kaşığı tuzu soğuk suda karıştırın. Lekenin boyutuna bağlı olarak, örneğin kot pantolonunuzu veya gömleğinizi en az yarım saat ila birkaç saat suda bekletin.

Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Bazı zamanlarda bir yerimizi keseriz ve kıyafetlerimize ya da koltuklara kan bulaşır. Bazı zamanlarda ise yoğun geçen regl kanı yatakları mahvedebilir. Peki, kurumuş kan lekesi nasıl çıkar? Limon suyu kan lekeleri için etkili bir ev ilacıdır. Lekeli bölgeye limon suyu sıkın. Suyu yarım saat bekletin ve ardından kan lekesini bol soğuk suyla yıkayın. Eski bir kan lekesiyse ve özellikle inatçıysa, limon suyu ve tuzdan bir karışımda yapabilirsiniz. Karışımı eski bir diş fırçasıyla uygulayın, 15 ila 30 dakika bekleyin ve ardından çamaşırlarınızı yıkayın. Kan kalmışsa tedaviyi tekrarlayın.

Alternatif olarak, bir aspirin tabletini bir bardak suda eritip limon yerine kullanabilirsiniz. Kan lekeleri çıkarıldıktan sonra, giysiyi çamaşır makinesine koyabilirsiniz.

Kan lekesini çıkarmak için harika bir ipucu maden suyudur. Çünkü karbonik asit kan lekesini dokudan çözebilir. Bunu yapmak için, lekenin üzerine bol miktarda maden suyu dökün ve ardından mutfak temiz bir bezle silin. Leke artık görünmeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kan lekesini tazeyken çıkarma şansınız daha yüksektir. Kumaşa tamamen nüfuz etmeden yıkamak lekenin kolayca çıkmasını sağlayacaktır. Ardından giysiyi birkaç saat su ve oksijen bazlı bir temizleyici karışımında bekletin. Son olarak, parçanızı her zamanki gibi yıkayın ve kurumaya bırakın. Leke tamamen çıkana kadar yıkama adımını tekrarlamanız gerekebilir.

Koltuktan Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Yemek pişirirken yaralanmalar, çocukların yaralanmaları gibi çeşitli nedenlerle kan lekelerini nasıl çıkaracağınızı bilmek günlük yaşam için kurtarıcı olabilir. Mısır nişastası ve soğuk sudan bir macun yapın, lekeye uygulayın ve hafifçe ovalayın. Parçayı güneşli bir yerde kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra nişasta kalıntısını çıkarın. Leke tamamen çıkmadıysa işlemi tekrarlayın. Daha sonra makinede yıkayın.

Diğer yöntemlerden biri de su ve bebek pudrasından bir macun yapmak. Su ve bebek pudrasını karıştırın ve kan lekesine uygulayın. Kuruduğunda, kalıntıyı çıkarın ve lekenin çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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