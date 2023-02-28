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Koltuklar nasıl temizlenir? Deri ve kadife koltuk temizleme yöntemleri

Evin en çok vakit geçirilen yerlerinden biri oturma odası ve koltuklardır. Koltuklar, çok büyük olduğundan ve kuruması uzun sürdüğü için haftalık olarak temizlenemez. Ancak koltukların kumaşında ve malzemesinde her türlü kalıntı biriktiğinden, birkaç ayda bir kapsamlı bir temizlik yapmak en iyisi olacaktır. Peki, her gün kullandığımız koltukların temizliği nasıl olmalı? Koltuklar nasıl temizlenir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Koltuklar Nasıl Temizlenir? Deri ve Kadife Koltuk Temizleme Yöntemleri
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Koltuk kumaşınıza deterjan uygulamadan önce, kumaş liflerinde saklanmış olabilecek tüm toz, saç ve tüyleri temizlemeniz çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar fazla tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Kumaş koltuklardaki lekeleri temizlemek için yapmanız gereken tek şey çeyrek bardak sirke ve dörtte üç bardak ılık suyu karıştırmak.

Deri ve Kadife Koltuk Temizleme Yöntemleri

Koltuklar evde en çok kullanılan mobilya parçalarından biridir ve bu nedenle üzerine yiyecek ve içecek dökülmesi sonucu veya havalandırılmadığı için toz birikmesi sonucu kirlenebilir. Her koltuk tipi temizleme yönteminde farklılık gösterir. Örneğin deriden yapılan koltuklar diğerlerine göre daha fazla bakıma ihtiyaç duyabilir. Deri koltuğunuzu temiz tutmanın en iyi yolu, her gün veya en az haftada bir kez yumuşak bir bezle hafifçe silmektir. Temizlemek için alkol kullanırsanız deriye zarar verebilirsiniz. Koltuk etiketinde yazan en iyi temizleme yöntemi ile ilgili bilgileri okumanın önemini belirtmekte fayda var. İşte, deri ve kadife koltuk temizleme yöntemleri

  • Zeytinyağlı Sabun Ve Su Karışımı

Bazı malzemeler temizlenemeyen lekelere neden olabileceğinden deri koltuk temizliği sandığınız kadar kolay olmayabilir. Deri koltukların temizliğinde çok miktarda su kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Koltuk temizleme işlemine başlamadan önce, tozunu almak için nemli veya kuru bir bezle silmelisiniz. Deri koltuğu temizlemek için zeytinyağlı bir sabun kullanabilirsiniz. Kalıp sabun varsa tıraşlayarak temizleme kabına dökün üzerine ılık su ilave edin. (sıcak olmaması gerekir)

  • Zeytinyağı Ve Sirke İle Temizleme

Deri koltukları temizlemek için, yarım su bardağı zeytinyağı ile çeyrek su bardağı sirkeyi karıştırarak temizleme işlemine başlayabilirsiniz. Daha fazlasını bir sprey şişesine koyun ve karışımı hafifçe ovarak lekelerin üzerine püskürtün. İşlem bittiğinde, fazlalığı emmesi için bir havluyla koltuk yüzeyini silin.

  • Süt İle Temizleme

İnsan teri tuz içerdiğinden deri koltuklara zarar verebilir. Deri koltuklarının ilk günkü gibi parlaması için süt kullanılabilir. Sütün içindeki süt yağı ve protein derinin solmasını önler, derinin dokusunu yumuşatır ve parlak bir etki verir.

Kadife Koltuk Nasıl Temizlenir?

Kadife döşeme ve kadife koltuklar, mekâna yumuşak, muhteşem renkler ve güzellik sağlar. Ancak kadife koltukları temizlemek zordur. Peki, kadife koltuk nasıl temizlenir? Toz ve kiri temizlemek için ilk önce koltuğu süpürmekle başlayın. Biraz limon suyu ve karbonatı karıştırın. Yumuşak bir bezi bu karışıma batırın. Kadifemsi yüzeyi leke ve kir gidene kadar sadece tek yönde silin. Kadife koltuğu 3-5 saat kurumaya bırakın.

Koltuğu temizlemek için hangi karışım kullanılırsa kullanılsın, tamamen kuruduktan sonra tüm yüzeyi temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanmalısınız, çünkü bu kadife koltuğun pürüzsüz ve yeni görünmesini sağlayacaktır.

50 ml su, birkaç damla bulaşık deterjanı, bir yemek kaşığı sirke ve bir yemek kaşığı karbonat karışımını uygun bir kapta karıştırın ve temizleyin.

Beyaz Deri Koltuk Nasıl Temizlenir?

Deri koltuğun bulunduğu ortam, sabit sıcaklıkta olmalı ve doğrudan güneş ışığının almaması gerekir. Beyaz deri koltuğu nasıl temizlenir? Sıvı sabun ve suyu kaba koyun içerisine biraz yumuşatıcı koyabilirsiniz. Sonrasında ise temizlemeye başlayın.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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