Kan sağlığından kemik sağlığına sayısız faydası var! İşte K2 vitamini hakkında bilmeniz gerekenler!

Kalp hastalıklarından korunmak, kemiklerinizi güçlendirmek ve hatta dişlerinizi daha sağlıklı tutmak mı istiyorsunuz? Cevap belki de sıkça göz ardı edilen bir vitaminde yatıyor: Vitamin K2. Bilim dünyası, bu “gizli kahraman” vitaminin kronik hastalıklara karşı etkilerini yeni yeni keşfetmeye başlıyor!

VİTAMİN K2 NEDİR?

Vitamin K, aslında bir vitamin sınıfıdır ve en bilinen iki formu K1 (filokinon) ve K2 (menakinon) olarak adlandırılır. K1 vitamini bitkisel kaynaklıdır ve yapraklı yeşilliklerde bulunur. K2 ise hayvansal ürünlerde ve fermente gıdalarda yer alır; ayrıca bağırsak bakterileri tarafından da üretilir. K2, MK-4’ten MK-13’e kadar uzanan çeşitli alt tiplere sahiptir ve bu çeşitlilik, farklı biyolojik işlevlerde rol oynamasını sağlar.

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KAN PIHTILAŞMASINDAKİ ROLÜ

Vitamin K’nin en bilinen işlevi, kanın pıhtılaşmasını sağlamasıdır. Aslında adını bile Almanca “koagülasyon” (pıhtılaşma) kelimesinden alır. Bu yönüyle, fazla incelmiş kan nedeniyle oluşabilecek iç kanamaların önüne geçmek için kritik bir rol oynar. Ancak K1 ve K2’nin pıhtılaşma üzerindeki etkilerinin birbirinden ne kadar farklı olduğu halen araştırma konusudur.

K2 VİTAMİNİ VE KALP SAĞLIĞI K2 vitamini, damar sertliğine neden olan kalsiyum birikimini engelleme potansiyeliyle öne çıkar. 2019 ve 2020 yıllarında yapılan analizler, K2 takviyesi alan bireylerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını göstermektedir. Özellikle MK-7 alt tipi, damar içi kalsifikasyonu önleyerek kalp krizine karşı koruyucu bir etki yaratabilir. Ancak bu çalışmaların çoğu gözlemsel olduğundan, daha fazla kontrollü klinik araştırmaya ihtiyaç vardır. KEMİK SAĞLIĞINA KATKISI K2 vitamini, kemik yapımı için hayati öneme sahip osteokalsin adlı proteini aktive eder. Bu protein, kalsiyumun kemiklere bağlanmasını sağlayarak kemik yoğunluğunu artırır. Japonya gibi bazı ülkelerde MK-4 tipi K2 vitamini, osteoporoz tedavisinde resmi olarak kullanılmaktadır. 2022 tarihli bir meta-analiz, menopoz sonrası kadınlarda K2 takviyesinin kemik gücünü artırdığını göstermiştir. DİŞ SAĞLIĞINDAKİ GİZLİ ROLÜ Hayvan deneyleri ve bazı insan çalışmaları, K2 vitamininin diş sağlığı için de önemli olduğunu göstermektedir. K2’nin aktive ettiği osteokalsin, yalnızca kemiklerde değil, dişin iç dokusunda da yeni dokuların oluşmasını destekler. 2023’te yapılan bir araştırma, K2 takviyesi ile birlikte yeterli lif tüketen bireylerde diş kaybının daha az yaşandığını ortaya koymuştur.