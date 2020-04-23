On bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk günü 24 Nisan gecesi kalkılacak olan sahur ile başlayacak. Milyonlarca Müslüman, Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya başlayacakları bu mübarek günlere girecekleri süreçte orucunu bozmamak adına oldukça hassas davranan ve tüm hususlara dikkat eden vatandaşlar birçok sorunun yanıtını arıyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden olan soru ise kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar dahilinde konu ile ilgili detayları sizler için derledik.

Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı?

Ramazan ayı 24 Nisan gece yarısında sahura kalkacak olan Müslümanlar niyet ederek orucunu tutmaya başlayacaklar. Allah'ın Müslümanlara farz kıldığı İslam’ın beş şartından birisi olan Ramazan orucu için Müminler oldukça hassas davranıyor. Orucu bozacak ya da oruca zarar verecek durumlardan sakınmak için önemli derecede gayret gösteren Müslümanlar bazı durumları dikkatle ve detaylı olarak araştırıyor. Bizlerde kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Sorularını aşağıda sizler için araştırdık.

Kan vermek ve kan almak sağlık durumlarına girmektedir. Her gün binlerce kişi kan vermekte ve kan almakta. Ramazan ayı içerisinde de kan verecek veya kan alacak olan kişiler o gün oruç için niyet edip etmemek konusunda tedirgin oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucunun bozulmayacağını açıkladı. (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için tutulan orucun bozulacağını ifade etmektedir.

Ramazan ayında kan vermenin orucu bozup bozmadığı ile ilgili olarak birbirine zıt iki farklı rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden birisine göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.),"Hacamat yapanın ve o hacamatı yaptıranın yani vücuttan tedavi amacıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın tuttuğu orucu bozulur" buyurmuştur (Ebû Dâvûd, Savm, 28). Bir diğer rivayete göre de Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı belirtilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29). Birbirine zıt olan her iki hadisi birlikte değerlendiren âlimlerin birçoğu, birinci hadisi "Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır, şeklinde yorumlamış ve bu sebeple kan alanın orucunun kesinlikle bozulacağı ancak ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.