Olay, akşam saatlerinde Gırnavaz Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden Mahsum Cebe, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebe'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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