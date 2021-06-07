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HaberlerGündem3. SayfaKanalizasyona düştü, 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
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Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 13 gün önce kanalizasyon kuyusuna düşen ördek kurtarılmayı bekliyor. Ördeğin sahibi Selfinaz Taşdemir, "Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor" sözleriyle ilgililere yardım çağrısında bulundu

Kanalizasyona düştü, 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi'nde ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki ördeğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahallenin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldı. Kanalizasyon çukurunda sıkıştığı düşünülen ördeğin kurtarılması için itfaiye ve İSKİ ekiplerinden yardım isteyen Taşdemir, diğer ördeğinin de kanalizasyona düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı.

'ARKADAŞI DIŞARIDA O DA İÇERDE ACI ÇEKİYOR'

Taşdemir, "13 gün oldu. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İSKİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyleyip gittiler. İSKİ'yi aradık. Oradan gelen ekipler de kendi sorumluluk alanında olmadığını söyleyip gittiler. 13 gündür orada mahsur kalmış. Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor. Bende o zaman üzülüyorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağladık. Kuyunun başına bağladık. Belki sesini duyar gelir diye" dedi.

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