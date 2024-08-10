Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı dün 1 gün süreyle denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlık olumsuz hava ve deniz şartlarının devam etmesi nedeniyle bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.