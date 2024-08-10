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        Haberler Gündem Güncel Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam | Son dakika haberleri

        Kandıra'da 2 plaj hariç denize girme yasağına devam

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda bugün de denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:09
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        Kandıra'da denize giriş yasağı uzatıldı
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        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı dün 1 gün süreyle denize girmeyi yasakladı.

        Kaymakamlık olumsuz hava ve deniz şartlarının devam etmesi nedeniyle bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

        İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk Plajları’nı kapsayan yasak ile ilgili yapılan açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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        #kocaeli
        #Kandıra
        #denize giriş yasağı
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