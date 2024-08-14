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        Haberler Gündem Güncel Kandıra'da iki gün deniz yasağı | Son dakika haberleri

        Kandıra’da iki gün denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:50
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        Kandıra'da iki gün deniz yasağı
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        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Haziran 2024 Çarşamba ve 15 Haziran 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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        #yerel haberler
        #kocaeli
        #Kandıra
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