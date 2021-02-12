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HaberlerYaşamKangal köpeği drone'u havada kapmıştı... Nedeni açıklandı - Haberler
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'Kangal drone'u yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir'

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, drone'a saldırmaları ile gündeme gelen Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak sürü koruma görevi yaptığını belirtti. Yalçınkaya, "Drone'u kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir. Kangal içgüdüsel olarak tehditlere karşı sürüyü korur. Atletik yapısı nedeni ile yükseğe sıçrayabilir" dedi

Kangal köpeği drone'u havada kapmıştı... Nedeni açıklandı - Haberler
Görür görmez havada kapmıştı... Nedeni açıklandı
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DHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin, haber yapan gazetecilerin drone'una saldırısı ilgi çekti.

DHA'nın haberine göre kangal köpeklerinin ana vatanı olan Sivas'ta yetiştiriciler, sürü korumada önemli olduklarını belirterek, canlılara tehdit olarak gördüğü her cisme karşı koruma görevi yapabileceklerini vurguladı.

'SÜRÜYÜ YIRTICI KUŞLARA KARŞI DA KORUYOR'

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin drone'a saldırmasının içgüdüsel tepki olduğunu, cihazı şahin veya kartal gibi algılamış olabileceğini belirterek, "Çünkü sürüye, aile üyeleri dışında kim yaklaşırsa yaklaşsın onu bir tehdit olarak algılıyor. Kangal köpekleri yaklaşan tehdidi ortadan kaldırmak için elinden gelen tüm mücadeleyi vermeye hazır bir canlıdır. Doğum aylarının da başladığı dönemlerdeyiz. Koyunlar kuzuluyor, yavruları doğuyor. Büyük kartal gibi yırtıcı kuşlar o yavruları yakalamasın, diye Kangal'lar büyük çaba sarf ediyor. Kangal köpeklerinin bu gibi yırtıcı hayvanları da kovaladıkları bilinmekte. Çünkü Kangal'lar sürüyü sadece kurtlara karşı korumuyor. Tüm yırtıcı canlılarla ne olursa olsun mücadele ederek sürüyü korumaya alıyor ve bunu da içgüdüsel olarak yapıyor" dedi.

'ATLETİK YAPIYA SAHİPLER'

Kangalların çevik ve atik köpekler olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Bu koruma duygusuyla hareket eden canlıların hızlı hareket ettiği ve yükseğe zıpladığı da bilinen bir gerçektir. Bunun da sebebi atletik yapıya sahip olmalarıdır. İdeal bir Kangal köpeğinin erkekleri 55- 60 kilo, dişileri de 45- 50 kilo arasında olmalıdır. Sırt yükseklikleri ise erkekler 80- 82, dişiler ise 70- 80 santim arasında gelebilmektedir. Ancak önemli olan şey ne ağırlığı ne de yüksekliğidir. Köpeğin atletik bir yapıya sahip olması önemlidir. Kangal atik bir hayvandır, atletik yapılı bir hayvandır ve hızını aldıktan sonra oldukça yükseğe sıçrayabilir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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