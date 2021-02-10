Sürüye yaklaşan yandı... Havada kaptı 0:00 / 0:00

DHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde, sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler drone ile görüntü almak istedi.

DHA'nın haberine göre koyun sürüsünü çekmek için yükselen drone'un yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki cihazı kaptı.

Kangal köpeği daha sonra drone'u bırakıp uzaklaştı. Drone kamerası bu anları saniye saniye kaydetti.

'KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR'

Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. DHA koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Drone, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.