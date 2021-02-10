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Kangalın, 5 metre yüksekteki 'drone'u kapma anı kamerada

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin 5 metre yükseklikteki 'drone'una kangal köpeğinin saldırma anı kameraya yansıdı. Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Drone, koyunların üstüne geldiği anda 5 metre sıçrayarak cihazı havada kaptı" dedi

Sürüye yaklaşan yandı... Havada kaptı - Haberler
Sürüye yaklaşan yandı... Havada kaptı
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DHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde, sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler drone ile görüntü almak istedi.

DHA'nın haberine göre koyun sürüsünü çekmek için yükselen drone'un yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki cihazı kaptı.

Kangal köpeği daha sonra drone'u bırakıp uzaklaştı. Drone kamerası bu anları saniye saniye kaydetti.

'KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR'

Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. DHA koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Drone, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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