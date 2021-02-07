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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kanlı pusuda kurşunların hedefi oldu! - Haberler
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Kanlı pusuda korkunç son! Yoldan geçerken kurşunların hedefi oldu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki kanlı pusuda yoldan geçen kişi hayatını kaybetti. Alacak verecek yüzünden husumetli oldukları akrabaları Muhittin Y.'ye pusu kuran 2 kişi, kurşun yağdırdı. Kurşunlar, Muhittin K. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Daşçı’ya isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan yaralılardan Daşçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhittin K. ise yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu

SON DAKİKA: Kanlı pusuda kurşunların hedefi oldu! - Haberler
Kanlı pusuda kurşunların hedefi oldu!
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İHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde, alacak verecek yüzünden husumetli oldukları akrabalarına pusu kuran 2 saldırganın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen şahsın ölümüne neden oldu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898 Sokak'ta meydana geldi. Cinayet zanlısı, S.K ve A. Y., alacak verecek meselesi yüzünden önceden husumetli oldukları Muhittin K.'ya silahlı saldırı planladı. Söz konusu sokağa kiraladıkları motosiklet ile tanınmamak için taktıkları kasklarla gelen saldırganlar. Muhittin K.'yı görünce kurşun yağdırmaya başladı.

O SIRADA YOLDAN GEÇİYORDU

Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar, Muhittin K. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Daşçı'ya isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda, kasığından yaralanan Daşçı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Muhittin K. ise yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mamak İlce Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen cinayet şüphelisi S.K. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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