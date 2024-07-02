Kanye West'in çalışanları eşi Bianca Censori'yi porno video göndermekle suçladı
Kanye West ve eski özel kalemine karşı çalışanlarının açtığı yeni davada, West'in eşi Bianca Censori, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu çalışanlara pornografik videolar göndermekle suçlandı
Rap dünyasının skandallarıyla ünlü ismi Kanye West'in başı bir süredir eski çalışanlarının kendisine yönelik açtığı davalarla dertte. Üstelik bu defa eşi Bianca Censori'ye yönelik de suçlama var. Yeni açılan bir davada Bianca Censori, Kanye West'in Yeezy şirketinde çalışanlara porno video göndermekle suçlandı.
Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu sekiz Yeezy çalışanının, ünlü rapçinin California'daki şirketine karşı yasal belgeler sunduğu bildirildi.
Belgelere göre, personel, şirkette çalıştıkları süre boyunca zorbalığa maruz kaldıklarını, maaşlarını alamadıklarını ve zorlu çalışma koşulları altında acı çektiklerini iddia etti.
West, nisan ayında yetişkinlere yönelik bir eğlence işi başlatmayı planladığını duyurmuştu. Davacılar, bu yayın uygulamasının geliştirilmesi sırasında 47 yaşındaki rapçi West ve özel kalemi Milo Yiannopoulos da dahil olmak üzere ekibinin zalimce ve aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldıklarını iddia etti.
West'in yetişkin filmleri stüdyosunun açılışının ardından, Censori'nin ekibin bir üyesine 'sert pornografi' içeren bir bağlantı gönderdiği iddia edildi. Mahkeme belgesinde, "Reşit olmayan çalışanların yetişkin film endüstrisi üzerinde çalışmasını veya işlerini yapmak için pornografiye maruz kalmalarını ve bunları izlemeye zorlanmalarını önlemek için hiçbir önlem alınmadığı" iddia edildi. Censori davada sanık olarak gösterilmedi.
Yiannopoulos, yaptığı açıklamada Censori'ye yönelik iddiaların 'tamamen asılsız' olduğunu söyledi.
Mahkeme belgelerinde ayrıca, gönderilen bazı mesajlarla ekip üyelerinin etnik kökenleri, yaşları, ırkları ve cinsellikleri nedeniyle zorbalığa maruz kaldıkları, siyahi çalışanların ise ırkçı hakaretlerle karşılandığı iddiası yer alıyor. West ve Yiannopoulos'un "zorunlu çalıştırma ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele"ye karıştığı, ayrıca bazı çalışanları da "yeni köleler" şeklinde nitelendirdikleri iddiaları da mahkemeye sunuldu.
Yetişkin yayını uygulaması mayıs ayında tamamlandı ve ardından şirket patronları personele ödeme yapılacağına dair söz verdi. Ancak bu paranın hiçbir zaman ödenmediği bildirildi.
Davacı olan çalışanların ödenmemiş maaşları ve duygusal sıkıntıları için tazminat istedikleri belirtilirken, parasal miktar henüz kamuya açıklanmadı.