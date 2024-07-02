Kanye West'in çalışanları eşi Bianca Censori'yi porno video göndermekle suçladı

Belgelere göre, personel, şirkette çalıştıkları süre boyunca zorbalığa maruz kaldıklarını, maaşlarını alamadıklarını ve zorlu çalışma koşulları altında acı çektiklerini iddia etti.

West, nisan ayında yetişkinlere yönelik bir eğlence işi başlatmayı planladığını duyurmuştu. Davacılar, bu yayın uygulamasının geliştirilmesi sırasında 47 yaşındaki rapçi West ve özel kalemi Milo Yiannopoulos da dahil olmak üzere ekibinin zalimce ve aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldıklarını iddia etti.