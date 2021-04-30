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Kapanmanın ilk günü trafikte yoğun görüntüler

Kapanmanın ilk günü, İstanbul'da yoğun trafikle başladı... Çalışanların yüzde 61'inin muaf olduğu kapanmada yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda tek şeride düşen trafik de yoğunluğu artırdı

Kapanmanın ilk günü trafikte yoğun görüntüler
HABERTURK.COM

Türkiye Covid-19 pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine dün akşam itibarıyla girdi. Tam kapanmayı yazlıklarında ya da memleketlerinde geçirmek isteyenler dün özellikle otogarlara akın ederken trafikte de ciddi yoğunluk oluştu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 61'İ MUAF

Kapanmanın ilk sabahında ise İstanbul trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kapanmadan muaf kişiler ve sektörler 43 maddede sıralanıyor. DİSK'in raporuna göre muafiyet, çalışanların yüzde 61’ini kapsıyor. Yine rapora göre çalışanların yüzde 22’si de kısmen muaf. Sabah saatlerindeki yoğunluğu da bu çalışan kesimin ve izin belgesi ile yollara düşenlerin oluşturduğu değerlendiriliyor.

KONTROL NOKTALARINDA TEK ŞERİT

Trafikteki yoğunluğu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi. Oluşan trafiğin bir kısmına da TEM ve E-5'teki kontrol noktalarında trafiğin tek şeride inmesi yol açtı.

MESAİ SONRASI YOĞUNLUK DÜŞTÜ

Sabah saatlerindeki bu yoğunluğun mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte azaldığı görüldüğü. 9.30 sularındaki trafik yoğunluk haritası yüzde 25'in altını gösterdi.

İZİN BELGESİ OLMADAN ÇIKMAYIN

İçişleri Bakanlığı dün 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek.

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