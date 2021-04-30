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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dönemi başladı. Temel ihtiyaçların karşılanması ve ekonomide çarkların dönmesi için İçişleri Bakanlığı, 43 başlıkta kapanmadan muaf olacak iş ve sektörlere yönelik genelgeyi de yayımladı.

Ancak DİSK araştırması tam kapanma döneminde Türkiye'deki iş gücünün büyük bölümünün çalışmaya devam edeceğini ortaya koyuyor

DİSK'in TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yıllık verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre istihdam edilen toplam 26 milyon 813 kişinin 16 milyon 393 bini "tam” kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, 4 milyon 447 bini tam kapanmadan muaf olmayan sektörlerde çalışıyor.

5 milyon 973 bin kişi ise kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalışıyor. Böylece istihdamın yüzde 61’i kapanma döneminde çalışırken, yüzde 17’si kapanmadan yararlanabiliyor.

Kapanmadan kısmen muaf olanlar ise yüzde 22 civarında. Dolayısıyla kısmen muaf olan sektörlerde çalışanların bir bölümü de eklendiğinde kapanmadan muaf olan sektörlerde çalışanlar istihdamın yaklaşık yüzde 70’i civarına yükselebiliyor.

DİSK, raporunda verilere yönelik bazı eksiklere de dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı "Genelge ekinde yer alan kapanmadan muaf olan işler ve sektörler 43 başlıkta sayılmaktadır. Bu 43 başlıktaki muafiyetlerin kapsamındaki çalışanların sayısının tam olarak saptanması sektörlerin iç dağılımına ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle zorluklar taşımaktadır. SGK

verilerinde yer alan sektörel dağılım verileri kayıtsızları içermediği için eksiktir. Bu nedenle TÜİK’in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımını esas alarak bir tahmin yapmaya çalıştık. Genelgede yer alan muafiyet listesi ile TÜİK faaliyet kolları istihdam verisini eşleştirmeye çalışarak bir tahmin yapmaya çalıştık." denildi.