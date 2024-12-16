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        Kapatılan hastaneye aracıyla saldırdı

        İstanbul Avcılar'da Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenlendi. Olayda, çocuğunun hastanede yanlış tedavi gördüğünü ileri süren bir kişi, hastanenin camlarını kırıp duvarına aracıyla çarptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:32
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        Kapatılan hastaneye aracıyla saldırdı
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        Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir kişi, hastanenin camlarını kırıp duvarına arabayla çarptı.

        İHA'nın haberine göre saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, bugün sabah saatlerinde Avcılar’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Özel Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli kişi, hastane önüne geldi. Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.

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        #yenidoğan çetesi
        #haberler
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