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        Haberler Röportajlar 'Kapıcılar Kralı'nın çocuk oyuncusu Soner Yağız: Kemal Sunal kamera karşısında bir anda değişiyordu - Magazin haberleri

        Soner Yağız: Kamera karşısında bir anda değişiyordu

        Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan 'Kapıcılar Kralı'nın çocuk oyuncusu Soner Yağız ile konuştuk. Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Kapıcı Seyit'in oğlunu canlandıran Yağız, değişen hayatını anlattı

        Giriş: 20.04.2025 - 00:10 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:10
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        Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu ise Umur Bugay'ın yazdığı 'Kapıcılar Kralı'nda, eşi ve iki çocuğuyla kapıcılık yaptığı apartmanda yaşayan 'Seyit' üzerinden işçi sınıfının temsili bir örneği beyazperdeye yansıtılmıştı.

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        1976 yapımı filmde, Kemal Sunal'ın yanı sıra Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ ve Sevil Üstekin gibi oyuncular da rol almıştı.

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        'Kapıcı Seyit'in oğlu 'İbrahim'i canlandıran Soner Yağız ile sohbet ettik. Yağız ile uzun soluklu olmayan sinema kariyerini ve şimdiki hayatını konuştuk.

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        "ENİŞTEM AJANS SAHİBİYDİ"

        Soner Yağız, çocuk yaşta oyunculuğa başlamasıyla ilgili şunları söyledi: Eniştem ajans sahibiydi. Filmlere, alt rollerdeki oyuncuları gönderirdi. Beni öncelikle birkaç reklamda oynattı. Ardından Hülya Koçyiğit'in oynadığı 'Gülşah' filminin figürasyonunda yer aldım.

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        'Kapıcılar Kralı' filminden önce yönetmenliğini Safa Önal'ın yaptığı Ali Rıza Binboğa, Betül Aşçıoğlu ve Kadir Savun'un rol aldığı 'Yarınlar Bizim' filminde de çocuk oyuncu kamera karşısına geçtim.

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        Ajans tarafından 'Kapıcılar Kralı'nın yönetmeni Zeki Ökten'e önerilen Soner Yağız; "Yarınlar Bizim' filminin çekimleri devam ederken, babamla Zeki Ökten'in Beyoğlu'ndaki bürosuna gittik. Zeki Ökten, 'saçlarını keseceğiz, kapıcı çocuğu olacaksın' dedi. Görüşmeler sonucunda beni filme dâhil etti. 'Yarınlar Bizim'in çekimleri bittiği gibi, 'Kapıcılar Kralı'nın çekimlerine başladım" ifadelerini kullandı.

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        10 yaşında 'Kapıcılar Kralı'nda rol alan Yağız, filmde rol gereği babasını canlandıran Kemal Sunal ile ilgili olarak ise; Rahmetli Kemal Sunal, çok ciddi bir insandı. 'Kamera motor' dendiği zaman bir anda inanılmaz değişiyordu. O ciddi insan yerine bambaşka biri geliyordu sanki" dedi.

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        Soner Yağız, çocuk oyuncu olmasına rağmen, o dönemin şartlarına göre sinemadan tatmin edici sayılacak paralar kazandığını da ifade etti.

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        "AFİŞTE YOKUM"

        Soner Yağız, filmin afişinde yer alan erkek çocuk oyuncunun kendisini olmadığını söyledi. Yağız; "O dönemlerde bırakın fotoğrafınızın afişte olmasını, adınızın afişte yazması bile çok önemliydi. Devamsızlık sınırındaydım, okuldan izin alamadım. Sonrasında filmde kız kardeşimi canlandıran Banu Bolaman'ın kardeşi Bahadır Bolaman'ı afişe koydular" açıklamasında bulundu.

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        "HABERİM OLMADAN EROTİK FİLMDE ROL ALMIŞIM"

        Dönemin çocuk yıldızı, ailesi ve kendisinin bilgisi olamadan erotik bir filmde de rol aldığını söyledi: Arzu Okay, Salih Güney, Kazım Kartal'ın rol aldığı, 1977 yapımı 'Sen Aşk Nedir Bilir Misin' filmde Kazım Kartal'ın çocukluğunu canlandırdım. Senaryonun tamamını bilmiyorduk. Film vizyona girince öğrendik ki, erotik filmmiş.

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        10 sinema filmde rol alan 59 yaşındaki Yağız; askerden döndükten sonra bir süre kamera arkasında çalışmış ve 'Olacak O Kadar'da kamera asistanlığı yapmış.

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        GAZETE ÇIKARIYOR

        Uzun yıllar önce setleri bırakan bir dönemin çocuk oyuncusu, şimdilerde ise günlük at yarışı gazetesi çıkardığını söyledi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Soner Yağız, 30 yıldır da bu işi yaptıını ifade etti.

        #soner yağız
        #Kemal Sunal
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