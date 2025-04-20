10 yaşında 'Kapıcılar Kralı'nda rol alan Yağız, filmde rol gereği babasını canlandıran Kemal Sunal ile ilgili olarak ise; Rahmetli Kemal Sunal, çok ciddi bir insandı. 'Kamera motor' dendiği zaman bir anda inanılmaz değişiyordu. O ciddi insan yerine bambaşka biri geliyordu sanki" dedi.