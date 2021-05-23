Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, hastaneden çıkıp hava almak için yürüdüğü sırada sinsice kendisini takip eden kapkaççıdan habersiz olan Dr. İlknur Su Erdem telefonunu kapkaççıya kaptırdı. Telefonunun içerisinde birçok anısı olan ve kızının kendisine ulaşamayacağı korkusuyla telefonu alıp kaçan kapkaççının peşinden koşmaya başladı.

AKLINA KIZI GELDİ PES ETMEDİ

Kapkaççının peşinden pes etmeden koşan Erdem vatandaşlardan yardım istedi. Duyarsız kalmayan vatandaşlar ise kendisiyle beraber koşmaya başladı. Tam kapkaççıyı yakalayamayacağını düşündüğü anda aklına iki yaşındaki kızı Beren’i getiren Erdem, “ O anda kızımın bana ulaşamayacağını ve oradaki tüm anılarımızı düşünerek bir güç geldi ve durmadım, pes etmedim..” dedi.

KIRMIZI IŞIĞA DENK GELDİ

Telefonu alıp kaçan hırsız minibüse bindi fakat kırmızı ışıkta durunca minibüsten indi ve koşmaya başladı. O sıra peşinde olan Erdem ve vatandaşlar, Zeytinburnu polisinin yardımıyla da 500 metre kadar sonra zanlıyı yakaladılar.

Telefonunu Aldı Hemen Kayıta Başladı

Zeytinburnu polisinin yardımıyla da yakalanan hırsızdan hemen telefonunu alan Erdem kayıta başladı. O anları kameraya kaydederken pişman olduğunu dile getiren hırsıza karşı Erdem şunları söyledi: “Aynı şey senin eşinin başına gelseydi sen ne yapardın”. Onlarca sabıkası olan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.