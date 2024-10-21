Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı | Son dakika haberleri

        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı

        Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar nedeniyle dönüş yolculuğunu hızlandırdı. Rengarenk süsledikleri hayvanlarına zil takan, kendileri de yöresel kıyafetlerini giyen kadınların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, yer yer beyaza bürünmüş Doğu Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasında evlerine yürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar nedeniyle dönüş yolculuğunu hızlandırdı.

        2

        Yörede asırlardır süren yayla göçü geleneği kapsamında her yıl havaların ısınmasıyla yaylalara giden besiciler, yaklaşık 4 ay hayvanlarını çayırlarda otlatma imkanı buluyor.

        3

        Bu süreçte kışın tüketecekleri çeşitli yiyecekleri de üreten besiciler, okulların açıldığı eylülden itibaren ilçe merkezleri ve köylerdeki evlerine dönüyor.

        4

        Bir kısmı geçen ay dönmesine rağmen hava koşulları elverdiği sürece yaylalarda kalmayı sürdüren besiciler, son günlerde sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesi ve kar yağışıyla dönüşe geçti.

        5

        Rengarenk süsledikleri hayvanlarına zil takan, kendileri de yöresel kıyafetlerini giyen kadınların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, yer yer beyaza bürünmüş Doğu Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasında evlerine yürüyor.

        6

        Gatağacı Yaylası'ndan Şalpazarı'nın Sinlice köyüne dönen besicilerden Salih Usta, ekim ortalarında havanın soğumasıyla köylerine döndükleri söyledi.

        7

        Yaylacılık geleneğini yıllardır sürdürdüklerini, haziran ayında hayvanlarını süsleyerek yaylaya çıkardıklarını anlatan Usta, bunun güzel bir yolculuk olduğunu ifade etti.

        8

        Usta'nın kızı Özlem Usta ise haziranda yaylaya çıktıklarını, yaylada tereyağı ve peynir yaptıkları kaydetti.

        9

        Fotoğraf sanatçısı Mustafa Türkmen de Ağasar göçünün asırlardır devam ettiğini dile getirerek, günümüzde bu yolculuğun araçlarla yapıldığını ancak bazı ailelerin bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

        10

        Salih Usta ve ailesinin yaklaşık 12 kilometrelik göç yolculuğu yaptığını aktaran Türkmen, kendisinin de yıllardır bu göçü fotoğraflayarak geleneği yaşatmaya çalıştığını aktardı.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        #yerel haberler
        #trabzon haberleri
        #kar yağışı
        #yayla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği