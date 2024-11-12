Kara yolunu fareler istila etti

Farelerin oldukça büyük olduğunu belirten Doğan, "Adeta kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı. Aslında ben farelerden çok korkmuyorum ama buna biraz tiksindim, insan ister istemez kemirgen olduğu için saldırma riski de var elbette ki korkuyoruz bu yüzden. Fareleri teker teker saymadım ama sayıları 50'nin üzerinde gibiydi, o kadar çoktu" ifadelerini kullandı.