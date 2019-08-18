Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine gelen Sinan A. yönetimindeki otomobil, Çevrikköprü mevkisinde devrildi.

Ters dönen otomobilde bulunan Hatice Ç. yaralandı. Bu sırada takla atan otomobilin arkasından gelen Erdal K. idaresindeki hafif ticari araç da kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile araçta bulunan Zerrin K. (38),Sümeyye K. (5) ve Sinem K. (7) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.