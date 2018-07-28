Karabük'te binaları elektriksiz kalan onlarca vatandaş mağdur oldu. 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan Bahaddin Gazi Kooperatifi Erol sitesinde yaşayan 84 dairedeki onlarca vatandaş, müteahhit tarafından binaların iskanı alınmadığı için elektriksiz kaldı.

İskanı bulunmayan 5 bloktaki kiracı ve ev sahipleri, bekçinin her ay kapıya bıraktığı elektrik tüketim miktarını ve aidatla birlikte hesaplanan ücreti tüm dairelerden tahsil etmesine rağmen ödemenin gerçekleştirilmediğini iddia etti. Üç aylık elektrik giderine ait ödemenin yapılmadığı ortaya çıkan sitenin elektriklerin kesilmesiyle onlarca vatandaş mağdur oldu.

"BUZDOLABINDAKİ ÜRÜNLERİMİZ ÇÜRÜDÜ"

İHA'nın haberine göre sitede yaşayan vatandaşlar elektriklerin kesilmesinin hemen ardından site sorumlusuna ve müteahhite hiçbir şekilde ulaşamadıklarını belirterek; buzdolaplarında yer alan tüm ürünlerin çürüdüğünü, binalara kokudan girilmediğini söylediler. Vatandaşlar, müteahhitin kendileriyle ilgilenmediğini ve tatile çıktığını iddia ettiler.

"MUM IŞIĞINDA DERS ÇALIŞIYORUZ"

Kiracı olarak kalan bir üniversite öğrencisi elektrik kesintisi yüzüne mum ışığında ders çalıştıklarını söyleyerek, “Okula gidiyoruz ders çalışıyoruz. Eve geliyoruz saat 23.00’dan sonra mum ışığında ders çalışıyorum. 23.00’da kütüphaneyi kapatıyorlar. Gece 01.00’a kadar ders çalışıyorum. 2018 yılında yaşıyoruz mum ışığında ders çalışıyoruz olacak iş değil” diye konuştu.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Elektrik borcunun 8 bin 600 TL olduğunu söyleyen apartman sakinleri enerji arzını sağlayan yetkililerin borç miktarının çok yüksek olduğu, daha önce mühür kırmak suretiyle arzın sağlandığının tespit edildiğini ve cezai işlem yapılarak elektrik kesme işleminin gerçekleştiğini belirttiler. Apartman sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istediler.

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