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        Haberler Gündem Güncel Karabük'te "Mavi Kadar Güzeliz" projesi | Son dakika haberleri

        Karabük'te "Mavi Kadar Güzeliz" projesi hayata geçirildi

        Karabük'te otizm farkındalığını artırmayı ve otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi hedefleyen "Mavi Kadar Güzeliz" projesi, Karabük Otistik Çocuklar Derneği tarafından hayata geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:47
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        Karabük'te "Mavi Kadar Güzeliz" projesi
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        Karabük Otistik Çocuklar Derneği, "Mavi Kadar Güzeliz" projesini hayata geçirdi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin açılışı Karabük Belediyesi Kanyon Düğün Salonu'nda yapıldı.

        Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın yanı sıra dernek üyeleri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

        Başkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada, projenin toplumda evrensel değerlerin yeşermesine ve otizmli bireylerin güçlü bir şekilde desteklenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Belediye olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Farkındalık oluşturmak ve bu güzel bireylerin yanında olmak, hepimizin görevidir" dedi.

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