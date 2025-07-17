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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Karabük'te otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 06:34 Güncelleme: 17.07.2025 - 06:34
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        Otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti
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        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Karabük-Safranbolu karayolunda meydana geldi. F.O. (31) yönetimindeki otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndan yolun karşına geçmeye çalışan Emirhan Güneri’ye (21) çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 21 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Güneri'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Karabük
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