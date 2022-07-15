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Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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Devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük Eskipazar'da traktör devrildi. Feci kazada traktörün altında kalan sürücü ve 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

Karabük'te traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Karabük'te traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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AA

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kuzyaka köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. AA'nın haberine göre kazada, sürücü ve yanında bulunan Feride Aydemir (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Cevdet Kalay (48) ve Melik Aydemir (16) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Kalay ev Feride Aydemir'in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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