Karadeniz Sahil Yolu'nda sabaha karşı 05:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesi İskele mevkiinde Ordu istikametine doğru gitmekte olan araca, kırmızı ışıkta durduğu sırada yabancı plakalı bir araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta bulunan Güldalı ailesinden Yeşim Güldalı araç içerisinde sıkışarak olay yerinde, Sami Güldalı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yabancı plakalı araçta bulunan 2 kişinin de ağır yaralı hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi.

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