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Son dakika: Ordu'yu sel vurdu! Köprüler yıkıldı, ulaşım durdu

Son dakika... Ordu'nun Ünye ilçesinde sahil yolunda aşırı yağışlar sebebiyle 4 köprü yıkıldı. Karadeniz sahil yolunda ulaşım durdu. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçede 4 köprünün yıkıldığı bilgisini verirken, kendisinin de bulunduğu bölgede 165 kişinin bir tekstil fabrikasında kurtarılmayı beklediğini söyledi. Çamyar, göçük sonucu 4 kişini yaralandığını belirterek, 'Büyük bir afet var' dedi. Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipleri bölgeye ulaşmakta zorlanıyor. Mahsur kalanlara helikopterle ulaşılmaya çalışılıyor.

08.08.2018 - 15:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan yağmur sonrası ilçenin doğusundaki Cevizdere Irmağı'nda sel taşkınına neden oldu. Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. 

Cevizdere boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ünye Belediyesi ekiplerinin bazı vatandaşları evlerinden kurtardığı görülürken, diğer mahsur kalanlar için bölgeye sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Ordu-Samsun karayolu üzerinde bulunan diğer iki köprü de sel sularının şiddetli olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

 Meteoroloji: Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor


 

4 KÖPRÜ YIKILDI, 165 KİŞİ MAHSUR 

Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 'Sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntı var. Bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz. AFAD ekipleri bölgede tahliye işlemlerine başladı. 4 köprü yıkılmış vaziyette. Büyük bir afet var' diye konuştu. 

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Eroğlu da ilçedeki köprü ve menfezlerde yıkılmalar olduğunu açıkladı. 

Meteoroloji perşembe gününe kadar bölgede kuvvetli yağış ve sel tehdidi uyarısı yapmıştı.  

 

 

 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 6 dakika önce
    Duble yol yaptıkta dereleri ıslah etmeyi alt yapıyı değiştirmeyi akıl edemedik diyeceklerdir.
  • Misafir 8 dakika önce
    aaa dere yatağına yol ve bina yapma afeti yani
  • Misafir 11 dakika önce
    betonla kalkınma böyle olur ne olur doğanın dengesini bozmayın para uğruna bunlar yazık
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