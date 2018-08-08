Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan yağmur sonrası ilçenin doğusundaki Cevizdere Irmağı'nda sel taşkınına neden oldu. Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.



Cevizdere boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ünye Belediyesi ekiplerinin bazı vatandaşları evlerinden kurtardığı görülürken, diğer mahsur kalanlar için bölgeye sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.



Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Ordu-Samsun karayolu üzerinde bulunan diğer iki köprü de sel sularının şiddetli olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.



METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji: Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor





4 KÖPRÜ YIKILDI, 165 KİŞİ MAHSUR

Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 'Sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntı var. Bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz. AFAD ekipleri bölgede tahliye işlemlerine başladı. 4 köprü yıkılmış vaziyette. Büyük bir afet var' diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Eroğlu da ilçedeki köprü ve menfezlerde yıkılmalar olduğunu açıkladı.

Meteoroloji perşembe gününe kadar bölgede kuvvetli yağış ve sel tehdidi uyarısı yapmıştı.

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