Karaman’da bir kişi tartıştığı 2 kişiyi vurduktan sonra intihar etti. İddiaya göre, İbrahim Okan, Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle eski iş ortağı Soner Güneş ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Okan, Güneş'i başından vurarak yaraladı. Soner Güneş Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada hastanenin otoparkına gelen Okan, burada, Güneş’in arkadaşı Aytekin Koç ile de tartışarak onu da silahla omzundan yaraladı. Koç aynı hastanede tedavi altına alındı.

Okan, daha sonra hastane bahçesinde silahını çenesine dayayarak intihar etmek istedi. Yaklaşık bir saat kadar polisin ikna etmeye çalıştığı Okan silahını ateşledi.

Şahıs sedye ile acil servise götürülürken, hastaneye gelen yaralı Soner Güneş'in yakınları sedyenin acil servise girmesini engellemek istedi.

Polis ekipleri kalabalığı dağıtarak acil servis önünde güvenlik tedbiri aldı. Burada tedavi altına alınan İbrahim Okan hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Soner Güneş ise Konya'ya sevk edildi.