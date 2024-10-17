Karaman'da hayırsevere altın madalya ve beratı

Karaman'da Dursun Fakih Huzurevi'nde kalan Mehmet Ayyıldız (85), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) nakdi bağışta bulundu.

Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Ayyıldız'a, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Ayyıldız ile bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.

Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Ayyıldız'a teşekkür etti.