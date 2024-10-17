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        Haberler Gündem Güncel Karaman'da hayırsevere altın madalya ve beratı | Son dakika haberleri

        Karaman'da huzurevi sakini hayırsevere altın madalya ve beratı verildi

        Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunan huzurevi sakinine altın madalya ve beratı verildi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Ayyıldız'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:43
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        Karaman'da hayırsevere altın madalya ve beratı
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        Karaman'da Dursun Fakih Huzurevi'nde kalan Mehmet Ayyıldız (85), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) nakdi bağışta bulundu.

        Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Ayyıldız'a, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Ayyıldız ile bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.

        Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Ayyıldız'a teşekkür etti.

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