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'Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür' adlı tiyatro oyunu Üsküdar Tekel Sahnesi’nde sahnelendi. Tuğba Erdem’in oyunculuğu ve Balahan Gürel yönetmenliğiyle sahnelenen oyun, Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden 'Sarı Duvar Kâğıdı' hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazıldı.

Tek perdelik oyun, evresi tarafından 'normalleştirilmeye' çalışılarak sürekli kısıtlamalara, psikolojik manipülasyonlara (gaslighting) maruz kalan genç bir kadını merkezine alıyor.

Kadının çevresine kendini kanıtlama uğraşı sırasında yeni taşındıkları evdeki duvar kağıdında beklenmedik bir şey fark etmesi, seyirciye “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” ve “Karanlığa hapsolsak da burada kendimize umut dolu bir dünya yaratmayı başarabilir miyiz? gibi soruları sorduruyor.