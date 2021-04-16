Karantinasının son günü ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle evinde karantina bulunan Sebahat Çalışkan ölü bulundu.
Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan, karantina süresinin son gününde, çocuklarının kendisine ulaşamaması üzerine yapılan kontrolde evinde hareketsiz bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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