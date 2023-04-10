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Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

Mutfak temizliğinin en önemli sorunlarından birisi de kararan çaydanlıklardır. Sürekli olarak kullanılan çaydanlıklar zaman içeresinde kireç tutuyor ve kararıyor. Özellikle tam bir çay tutkunun olanlar tarafından sıklıkla kullanılan çaydanlıklar sürekli ateşe maruz kaldığından dolayı temizliği en büyük sorunlarından biri haline geliyor. "Çaydanlık nasıl temizlenir? Kararan çaydanlık nasıl parlatılır?" diye kara kara düşünüyorsanız işte 1 dakikada ilk günkü gibi olmasını sağlayacak pratik çaydanlık temizleme yöntemleri…

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  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    "Çaydanlıklarım kararıyor nasıl parlatırım?" sorusu en çok merak edilenlerin başında geliyor. Temizliğin en büyük problemlerinden biri olan çaydanlık kararmasını önlemek ise mümkün. Bir dakika içerisinde ayna gibi parlatacak pratik yöntemlerle artık tertemiz, yeni almış gibi pırıl pırıl parlayan çaydanlıklara kavuşmak hayal değil. Özellikle çaydanlıklarını sürekli ocakta unutanlardansanız oluşan yanmalardan ve kararmalardan bıkmış olabilirsiniz. Oluşan bu inatçı kararmaları ve kireçlenmeleri temizlemek imkansız gibi görünebilir ancak telaşlanmayın! Doğal yöntemlerle çaydanlıklarınız parıl parıl parlayacak. Peki çaydanlık nasıl temizlenir? Kararan çaydanlık nasıl parlatılır? İşte görenleri kıskandıracak, temizliğinize hayran bıraktıracak pratik çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

    Mutfak temizliğinde en çok çaydanlıkların kararmasıyla mücadele ederiz. Yanmış veya kararmış çaydanlığı temizlemek çoğu zaman sıkıntı verici oluyor. Demlikte fazla bekleyen çay ve bazen de kullanılan temizlik deterjanları, kararmalara ve lekelenmelere sebebiyet veriyor. Ateşte unutularak suyunu çeken ve yanan çaydanlık da kararma sebeplerinden biri.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Kararma ise çaydanlıkların yapısını bozarak istenmeyen görüntülere ve kokulara sebebiyet veriyor. Bu durum, demlenen çayın lezzetini etkilediği gibi sağlığınız açısından da oldukça zararlı bir hal alıyor. Neyse ki çaydanlıklarınızı parlatmak için evde limon tuzu, sirke, karbonat, yumurta ve patates kabuğu gibi malzemelerle yapabileceğiniz doğal ve pratik yöntemler var.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Çelik çaydanlıklarınızı parlatmaya birebir: Elma kabuğu!

    Elma kabuğunun temizlikle hele ki çaydanlıkla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ancak elma kabuğunun gücünü henüz fark etmemiş olabilirsiniz. Çaydanlık temizliğinde bu elma kabuğunu kullanmak da oldukça etkili bir yöntem. Bunun için elma kabuklarını çaydanlığın içine yerleştirin ve üzerine bir miktar su ekleyin. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı kaynatın. Kaynama işleminin ardından çaydanlığın içindeki suyun büyük kısmını dökün. Ardından bir bulaşık süngeri yardımıyla çaydanlığınızı ovarak parlatın.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Yanmış çaydanlıklarınızı atmayın! Limon kabuklarıyla yenisine sahip olacaksınız

    Kararmış ve parlaklığını kaybetmiş çaydanlıklarınızı eski haline döndürmek için elma kabuğunu kullanırsınız da limon kabuğu eksik kalır mı hiç? Limon kabukları ile çaydanlıklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde parlatarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca limon kabukları çaydanlığınızdaki kötü kokuları da giderir. Bu işlem için öncelikle limon kabuklarını küçük parçalara ayırın. Ardından limon kabuğu parçaları ile çaydanlığın iç ve dış yüzeyini güzelce ovun. Ovma işleminin ardından çaydanlığı durulayın. İşte, bu kadar kolay!
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Kaya tuzu ve sirke ile çaydanlığınız ilk günkü gibi olacak

    Evde doğal yöntemlerle çaydanlığınızı zorlanmadan parlatabileceğiniz bir diğer yöntem ise kaya tuzu ve sirke karışımı. Öncelikle çaydanlığın içine kaya tuzu ve sirke döküp karıştırın. Ardından iyice kaynatın. Sonrasında çaydanlığı bir süngerle ovarak temizleyin. Bu işlemin ardından çaydanlığın lekelerden kurtularak parlak bir hale geldiğine şahit olacaksınız. Kaya tuzu ve sirke karışımı, aynı zamanda çaydanlığınızı dezenfekte etmekte de epey etkili olacak.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Limon tuzu temizliğin eskimeyen adresi olacak!

    Eğer evinizde sirke yoksa veya sirke kullanmaktan hoşlanmıyorsanız bunun yerine limon tuzunu deneyebilirsiniz. Limon tuzu da çaydanlıkta oluşan lekeleri çözmede epey etkili bir yöntem. Bunun için 2-3 yemek kaşığı kadar limon tuzunu çaydanlığına boşaltarak 10-15 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Ardından çaydanlığı güzelce ovarak durulayın. Sonrasında eskisi gibi parlayan çaydanlığınızı keyifle kullanmaya devam edebilirsiniz.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Geçmişten günümüze gelen mucize: Sirkenin muhteşem gücüyle çaydanlıklarınız ilk günkü gibi olacak!

    Salatalardan ev temizliğine kadar pek çok alanda kullandığımız sirke, çaydanlık parlatma konusunda da oldukça etkili bir yöntem. Sirke ile çaydanlıklarınızı parlatmak oldukça kolay. Çaydanlığınızın içerisine katacağınız bir miktar sirkeyi yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın. Daha sonra çaydanlığı iyice durulayın. Bu işlem sonrasında çaydanlığın lekelerden kurtularak ışıl ışıl parladığını fark edeceksiniz.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

    Sirke ve karbonat birleşiminin gücüyle temizlikte bir numara olacaksınız

    Yanmış ve kararmış çaydanlıklarınızın iç ve dış yüzeyini temizlemek, onu eski parlaklığına kavuşturmak için en etkili yöntemlerden biri de sirke ve karbonat ikilisi. Bunun için bir kabın içerisinde karbonat ve sirkeyi macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha sonra bir bulaşık süngeri yardımıyla çaydanlığınızın iç ve dış yüzeyini ovalayarak parlatın. Bu işlemin ardından çaydanlığınızın lekelerden kurtularak tertemiz olduğunu göreceksiniz.
  • Kararan çaydanlıklarınız 1 dakika içinde ayna gibi parlayacak! Bu yöntemlerle yeni almaya gerek yok

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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