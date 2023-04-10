"Çaydanlıklarım kararıyor nasıl parlatırım?" sorusu en çok merak edilenlerin başında geliyor. Temizliğin en büyük problemlerinden biri olan çaydanlık kararmasını önlemek ise mümkün. Bir dakika içerisinde ayna gibi parlatacak pratik yöntemlerle artık tertemiz, yeni almış gibi pırıl pırıl parlayan çaydanlıklara kavuşmak hayal değil. Özellikle çaydanlıklarını sürekli ocakta unutanlardansanız oluşan yanmalardan ve kararmalardan bıkmış olabilirsiniz. Oluşan bu inatçı kararmaları ve kireçlenmeleri temizlemek imkansız gibi görünebilir ancak telaşlanmayın! Doğal yöntemlerle çaydanlıklarınız parıl parıl parlayacak. Peki çaydanlık nasıl temizlenir? Kararan çaydanlık nasıl parlatılır? İşte görenleri kıskandıracak, temizliğinize hayran bıraktıracak pratik çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri…