Soba gazından zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü 0:00 / 0:00

AA

Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ndeki evde birlikte oturan Bahriye Ala (65) ve kız kardeşi Hayriye Çakmakçı'ya (61) telefonla ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden jandarma ekipleri, iki kız kardeşi hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız kardeş ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; Bahriye Ala hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kardeşi Hayriye Çakmakçı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çakmakçı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bahriye Ala

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede iki kız kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.