Konya'da kar nedeniyle evlerinden çıkamayan 2 diyaliz hastasının yardımına AFAD yetişti.
Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Bozkır ilçesinde yoğun kar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Böbrek hastası olan ve diyaliz makinesine bağlanması gereken 64 ve 72 yaşlarındaki 2 kişinin yardımına AFAD ekipleri koştu.
Hastalar evlerinden AFAD Konya Arama Kurtarma ekibince 8x8 amfibik araç kullanılarak alındı. Ambulansın bulunduğu bölgeye ulaştırılan 2 hasta, daha sonra Bozkır Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YORUMLAR