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Karda mahsur kalan hastaları AFAD böyle kurtardı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı Konya'nın Bozkır ilçesinde hastaların imdadına AFAD ekipleri yetişti. Böbrek hastası olan ve diyaliz makinesine bağlanması gereken 64 ve 72 yaşlarındaki 2 hasta, AFAD Konya Arama Kurtarma ekibince 8x8 amfibik araç kullanılarak hastaneye ulaştırıldı

AFAD hasta kurtarma
HABERTURK.COM

Konya'da kar nedeniyle evlerinden çıkamayan 2 diyaliz hastasının yardımına AFAD yetişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Bozkır ilçesinde yoğun kar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Böbrek hastası olan ve diyaliz makinesine bağlanması gereken 64 ve 72 yaşlarındaki 2 kişinin yardımına AFAD ekipleri koştu.

Hastalar evlerinden AFAD Konya Arama Kurtarma ekibince 8x8 amfibik araç kullanılarak alındı. Ambulansın bulunduğu bölgeye ulaştırılan 2 hasta, daha sonra Bozkır Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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