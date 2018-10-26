Ege'deki Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası’na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı. Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor. Termal kameralarla izlenen Kardak kayalıklarında ise Türk askeri kuş uçurtmuyor.
ÇAVUŞ ADASI, ASKERİ ÜS OLDU
İHA'da yer alan habere göre 7/24 izlenen Kardak kayalıklarındaki yaşanan hareketlilik ise Ankara'daki yetkililere iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak kayalıklarının yanı sıra yasadışı göçmenlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yaptırılan kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üst olarak kullanılmaya başlandı.
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