Kardashian'lar tatilde

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar arasında dünyaca ünlü pek çok isim yer aldı. Davetlilerden biri de Kardashian ailesiydi.

Düğün için İtalya’da bulunan Kim, Kourtney ve Khloé Kardashian, fırsatı değerlendirip kısa bir tatil de yaptı. Deniz keyfi yapan kardeşler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Kim Kardashian, kardeşi Khloé'nin doğum gününü kutladığı paylaşımında ise duygusal ifadelere yer verdi. Kardashian, gönderisine şu notu düştü; "Doğum günün kutlu olsun Kraliçe Kokes! Senin gibi biri yok Khloé... Hayatı yaşama biçimin, mükemmel bir anne olma şeklin... Her şeyi kolay ve eğlenceli gösteriyorsun ve hepimize zaman ayırıyorsun. Seninle hayatı paylaşmayı seviyorum. Gelecek yılın sana neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum çünkü sen her şeyi hak ediyorsun. Seni sonsuza dek seviyorum."

Fotoğraflar: Instagram