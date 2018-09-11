Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, pazar günü İstanbul Boğazı'nda bir yatta işlenen ve bir kişinin öldüğü cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmayı başardı. İddiaya göre, Kadıköy'de galericilik yapan Yusuf D., üvey kardeşi Selçuk N.'den "yatırım yapıp çok para kazanacağız" diyerek bir miktar para aldı. Ancak Yusuf D. kardeşinden aldığı parayı ödemedi.



BOĞAZDA TUR YAPMAYA DAVET ETTİ



Selçuk N., önce bir yat kiraladı, daha sonra olayda kullanacağı silahı temin etti. Ardından da üvey kardeşi Yusuf D.'yi boğazda tur yapmaya davet etti. Yat ile boğaza açılan Selçuk N., Beykoz tarafında bir arkadaşını da yata aldı. Marmara Denizi açıklarına geldiklerinde ise kardeşini silahla vurarak öldürdü.



POLİS KATİL KARDEŞİ GÖZALTINA ALDI



Kardeşini öldürdükten sonra olayda kullandığı silahı denize atan Selçuk N., kardeşini de denize atmak için gerekli bazı malzemeleri temin etmek için yeniden Bebek'te limana yanaştı. Boğazda silah sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk N.'yi Bebek'te limana yanaşır yanaşmaz gözaltına aldı. Böylece Selçuk N.'nin kardeşinin cesedini denize atması da önlenmiş oldu.



ÜVEY KARDEŞ TUTUKLANDI



Üvey kardeş Selçuk N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaptan M.C. ve yat görevlisi 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Selçuk N.'nin arkadaşı olan 1 kişiye de ev hapsi verildi.

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