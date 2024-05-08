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        Haberler Gündem Güncel Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı! - Son dakika haberi

        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!

        İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölü ve yaralanan olmadığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na Boeing 763 tipi uçak, ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:02
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        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
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        İstanbul Havalimanı'nda, yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı.

        AA'da yer alan habere göre Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

        Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

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        Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

        İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

        Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

        BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (Pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

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