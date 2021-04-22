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HaberlerGündem3. SayfaMANİSA'DA CİNAYET! Son dakika: Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı! Yaşar Dönmez, av tüfeğiyle öldürüldü
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Manisa'da karı kocaya 'arazi' kurşunu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Süleyman Ş. (60) tarafından av tüfeğiyle vurulan Yaşar Dönmez (61) hayatını kaybetti, eşi Raz Dönmez (58) yaralandı. Olayın ardından evinde suç aletiyle yakalanan Süleyman Ş., gözaltına alındı

MANİSA'DA CİNAYET! Son dakika: Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı! Yaşar Dönmez, av tüfeğiyle öldürüldü
DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 'arazi' tartışmasında Süleyman Ş. (60),Yaşar Dönmez (61) ve eşi Raz Dönmez'i (58) av tüfeğiyle vurdu. Olayda Yaşar Dönmez hayatını kaybetti.

Evli 4 çocuk babası Yaşar ile eşi Raz Dönmez, saat 10.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi Çavuşlar Yolu üzerindeki bağlarında çalışırken yanlarına, aralarında hisseli arazileri nedeniyle anlaşmazlık bulunan Süleyman Ş. geldi. İddiaya göre, Dönmez çifti ile Süleyman Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ş., yanındaki av tüfeğiyle Dönmez çiftine ateş açtı. Yaşar Dönmez, karnına ve göğsüne, eşi Raz Dönmez ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez çifti, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Yaşar Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Süleyman Ş.'yi evinde suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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