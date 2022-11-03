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Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da karı kocayı mantar ayırdı - Güncel haberler
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Fındık bahçesinden topladıkları mantarı yiyen koca öldü, eşi tedavide

Ordu'da, fındık bahçesinden topladıkları mantardan yiyen çift fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alına alınan çiftten Samsun'a sevk edilen koca, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uzmanlar, son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde artan mantar zehirlenmeleri nedeniyle vatandaşları bir kez daha uyardı

Ordu'da karı kocayı mantar ayırdı - Güncel haberler
Karı kocayı mantar ayırdı
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İHA

Ordu'da, fındık bahçesinden topladıkları mantardan zehirlenen çiftten koca hayatını kaybetti.

Olay, Ünye ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Harun (59) ve Fadime İkinci (55) çifti, fındık bahçesinden topladıkları mantardan yedi. Bir süre fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin mantardan zehirlendiği belirlendi.

KOCA SAMSUN'A SEVK EDİLDİ

Harun İkinci, Ünye'deki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk babası Harun İkinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşinin Ünye'deki tedavisi ise sürüyor.

Uzmanlar, son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde mantardan zehirlenme vakalarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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