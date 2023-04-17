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Karınca duası okunuşu ve anlamı: Karınca duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve okunuşu

Karınca duası, halk arasında bereket duası olarak da bilinmektedir. Genellikle rızık, kazanç ve hanede bereket olması adına okunan bir duadır. Karınca duası okunuşu ezberlemek kolaydır; ancak bilmeyenlerin tekrar edip gayret sarf etmesi gereklidir. Karınca Duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı: Karınca Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    Karınca duası, helal para, bolluk ve bereket isteyenlerin sıklıkla okuduğu dualar arasında bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, karınca duası adı verilen bu dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Karınca duasının içeriği, esma-i hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. Dine aykırı bir yön bulunmayan bu duayı okumakta bir sakınca yoktur; ancak haram kazanç temin etmek maksadı ile bu duanın okunması veya kullanılması dinen caiz olmamaktadır.

    Karınca Duası Nedir? 

    Duaya “karınca” adının verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşanmaktadır. Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderken, bir karıncanın Allah’a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmur yağması sonucu bu dua dilden dile dolaşır. İşte, Karınca Duası Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, meali, fazileti ve yazılışı...
  • Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı: Karınca Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    Karınca Duası (Bereket Duası) Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

    Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

    Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin.

    Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

    Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. 

    Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.
  • Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı: Karınca Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    Karınca Duası (Bereket Duası) Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. 

    Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)
  • Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı: Karınca Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    Karınca Duası (Bereket Duası) Fazileti ve Önemi 

    Karınca duası en faziletli dualar arasında yer alır. Genel olarak bolluk, bereket ve helal kazanç için edinilen dualar arasında yer alır. Bunun yanında isteklerin yerine gelmesinde de bu duanın son derece etkili olduğunu söylemek mümkün olabilir. Duayı sıkça okumak eve ve iş yerine bereketi çekmek anlamına gelir.
  • Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı: Karınca Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    Karınca Duası (Bereket Duası) Kuran'da Geçiyor Mu?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Karınca Duası ile ilgili şu açıklama yapılmıştır:

    Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

    Karınca Duası (Bereket Duası) Okunuşu Nasıl Ezberlenir? 

    Karınca duası okunuşunu öğrenmek isteyenler için, öncelikle Kuran-ı Kerim ve hadislerle ilgili kaynaklara başvurarak, bu konuda bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, Karınca duası okunuşunu ve anlamını ezberlemek için düzenli olarak tekrar etmek, hızlı öğrenmeyi sağlar. İslam alimlerinin ve hocalarının anlatımlarını dinlemek ve Karınca Duası ile ilgili kitap ve makaleleri okumak da, bu süreçte yardımcı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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