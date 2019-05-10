Antalya'da semt pazarında çorap satan Mehmet Hür'ün (42),ilişki yaşadığı F.M.'nin kocası Bahattin Madak tarafından, kiralık katil Ömer Vesek'e öldürtüldüğü ortaya çıktı.



Olay, geçen yıl 31 Ekim'de, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü.

POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALADI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen Bahattin Madak, eşi F.M. ve Ömer Vesek, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin Madak ve Ömer Vesek, 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADININ DA SORUMLU TUTULMASI İSTENDİ



Üç şüphelinin 'tasarlayarak insan öldürme' eylemine katıldığına vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ömer Vesek'in asli fail, Bahattin Madak'ın azmettirici, F.M.'nin ise söz konusu eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı fail olarak yardım etmekten sorumlu tutulması istendi. Ayrıca, şüpheli Bahattin Madak ve Ömer Vesek'in ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, satın alma, kullanma suçundan da yargılanması gerektiğine dikkat çekildi. Cinayet davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.