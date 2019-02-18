Bingöl'de geçen cuma günü yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Feci kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Feci kaza, 15 Şubatta Bingöl-Elazığ karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otobüse karşı şeritten gelen ve yoldan çıkan otomobilin çarpması yer aldı.